Жорсткі диски «вимруть» у 2028 році — Pure Storage

Компанія Pure Storage, що виробляє твердотілі сховища для серверів та хмарних сховищ, вважає, що HDD перестануть продаватися до 2028 року. Прогноз компанії, бізнесом якої є SSD, може бути тенденційним, проте проливає світло на фактори, що ведуть до закінчення ери HDD.

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Шон Розмарин, віцепрезидент з досліджень та розробок компанії, вважає, що HDD у сфері зберігання даних затиснуті в «лещатах», які незабаром призведуть до їх зникнення. З одного боку HDD «вичавлює» висока вартість електроенергії та проблеми з її доступністю, з іншого – продовжується зниження вартості 1 ТБ твердотілої пам’яті. Підприємства враховують показник TCO – загальну вартість володіння. Сукупність всіх експлуатаційних витрат поступово складається не на користь магнітних накопичувачів.

Pure Storage стверджує, що близько 3% світового енергоспоживання створюють центри обробки даних. Третина від цієї кількості – безпосередня робота накопичувачів. Заміна жорстких дисків на SSD дозволить знизити споживання накопичувачів на 80-90%. Деякі країни встановлюють квоти на енергоспоживання, менш енергоефективні проєкти мають менше шансів реалізуватись у них.

Пересічні споживачі все частіше схиляються до SSD через швидкість їхньої роботи. Сучасні ігри використовують високу роздільну здатність та величезні безшовні рівні, що веде до використання безлічі файлів великого розміру. Крім того, твердотілі накопичувачі не шумлять (якщо на них немає активного охолодження, якого все більше останнім часом) та набагато стійкіші до механічних пошкоджень. Водночас низька вартість 1 ТБ на HDD, а також можливість розміщення швидкого кешу на SSD схиляє багатьох до гібридних рішень.

У 2022 році постачання жорстких дисків зменшилося майже вдвічі, деякі дослідження відзначають падіння на третину у річному обчисленні. Це сумний факт для їхніх виробників, але все ж прогноз про повне «вимирання» HDD за п’ять років виглядає упередженим. За даними Blocks & Files, досі жоден великий ЦОД не сигналізував про перехід з HDD на SSD, а отже немає практичного підтвердження прогнозу.

Джерело: Tom’s Hardware, Blocks & Files