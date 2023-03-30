«Звук усіх людських знань»: Вікіпедія обрала собі звуковий логотип

Wikimedia Foundation вирішила, що настав час прийняти «звуковий логотип» для Вікіпедії та інших її проєктів. Подібні «лого» є і в інших компаній: серед них відомі «тудум» Netflix, «ааааааа» HBO, культовий п’ятинотний звук Intel та безліч інших. Після ретельного відбору у конкурсі «Звуки всіх людських знань» Wikimedia знайшла прийнятний для неї аудіокліп.

🔊 Wikimedians, are you ready? We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj — Wikimedia Foundation (@Wikimedia) March 28, 2023

Перемогла робота була представлена ​​Таддеусом Осборном, інженером-ядерником та музичним продюсером з Вірджинії, США. Ось як він описує звук:

«Мій звуковий логотип вітає аудиторію у світі інформації. Звук перегортання сторінок швидко перетворюється на бібліотеку, схожу на вихор набору тексту, клацань і шарудіння паперу, який обіцяє величезні запаси мудрості, після чого слідує дружнє запрошення. Це те, що я вважаю рухом Вікімедіа, відкритим та заохочуваним обміном знаннями. Багато-багато знань».

Композиція Осборна виграла серед 3235 заявок, що надійшли минулого року від 2094 учасників зі 135 країн. Члени спільноти скоротили фінальний добір до 10 аудіокліпів.

Хоча переможця вже обрано, це не зовсім те, що ви почуєте на Вікіпедії в майбутньому. Організація заявляє, що звук, котрий переміг, тепер потрібно буде професійно перезаписати в студії (Осборн отримає безплатну поїздку разом зі своїм призом у розмірі $2500). Він також створить різні версії звуку для використання у різному контексті (наприклад, коротку 2 з версію для повідомлень у соціальних мережах або довший варіант на 60 с для відео подій).

У пресреліз Wikimedia Foundation пообіцяла вести подальшу роботу над звуковим логотипом та голосовим помічником.

Джерело: The Verge