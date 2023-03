«Звук усіх людських знань»: Вікіпедія обрала собі звуковий логотип

Wikimedia Foundation вирішила, що настав час прийняти «звуковий логотип» для Вікіпедії та інших її проєктів. Подібні «лого» є і в інших компаній: серед них відомі «тудум» Netflix, «ааааааа» HBO, культовий п’ятинотний звук Intel та безліч інших. Після ретельного відбору у конкурсі «Звуки всіх людських знань» Wikimedia знайшла прийнятний для неї аудіокліп.

🔊 Wikimedians, are you ready?

We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj

