Китайские "сборщики" iPhone 17 работали в ночь и сверхурочно, за отказы — увольнение без зарплаты

Подготовка линейки iPhone 17 обернулась для китайских сборщиков ночными сменами, сверхурочной работой и неделями без зарплаты. Все ради того, чтобы iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и новый iPhone Air вышли вовремя осенью.

По новому отчету правозащитной организации China Labor Watch, к жестким условиям труда вынуждала не непосредственно Apple, а завод Foxconn — их главный партнер в производстве смартфонов. Предприятие резко увеличило количество временных работников в период с марта по сентябрь — они составили более 50% рабочей силы. Такое количество сотрудников в пять раз превышает допустимый законом лимит.

Многих из них заставляли выходить на ночные смены за «мизер», нарушая как китайское трудовое законодательство, так и собственные стандарты Apple. Людям приходилось не только работать гораздо больше часов — они не могли уволиться. Дело в том, что структура выплат была такова, что в случае увольнения они просто не получат деньги за уже отработанные недели. Были такие, кто осмелился жаловаться. В ответ получали угрозы публичного разглашения личных данных и даже слежки.

«Персонал Apple присутствовал на месте и, вероятно, знал о нарушениях, но закрывал глаза», — говорится в отчете China Labor Watch.

Apple уже отреагировала на скандальный отчет. Компания говорит, что «твердо настроена придерживаться трудовых прав и этического поведения. Якобы уже начато их расследование на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

Организация добавляет, что в течение полугода на заводе производство превратили в токсичную среду постоянного давления и страха. И все это — чтобы успеть к сентябрьскому дебюту обновленных iPhone 17 Pro и iPhone Air. Безусловно Foxconn был не единственным местом, где собирали iPhone, поэтому иронизировать о качестве из-за усталости работников не удастся.

Но все равно напомним, что пользователи жалуются на повышенную хрупкость корпуса из-за новой алюминиевой конструкции, а также на сбои Wi-Fi. Так же после приобретения некоторые заметили проблемы с конденсатом в камере, а корпус «царапает» MagSafe. Однако действительно можно похвалить Air, прочность которого выдержала под 100 кг. В конце концов продажи новой линейки iPhone высоки — ни проблем, ни скандалов мы не избежали.

Источник: Bloomberg