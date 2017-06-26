Джозеф Фарес, разработчик A Way Out: «PlayStation 4 — это ПК пятилетней давности»

Разработчики видеоигр довольно редко позволяют себе в открытую критиковать платформы, с которыми им приходится иметь дело. Тем не менее, Джозеф Фарес, разработчик из Hazelight, которые в настоящее время разрабатывают заточенную под кооперативное прохождение игру под названием A Way Out, не постеснялся сказать пару нелестных слов о PlayStation 4 в интервью изданию Engadget.

«Вы хотите знать правду? Эта система далеко не так хороша, как вы думаете, — заявил Фарес. — По производительности она сравнима с ПК пятилетней давности. Если бы консоли шли с компьютерами нога в ногу, разработчики могли бы позволить себе выпускать более разноплановые проекты, поскольку сегодня им доводится очень много времени и сил тратить на то, чтобы просто запустить свои детища на консолях».

Впрочем, справедливости ради отметим, что PS4 — это устройство действительно пятилетней давности: консоль выпустили осенью 2013 года. Вместе с тем, ее начинка — CPU, работающий на частоте 1,6 ГГц; 8 ГБ оперативной памяти и GPU на базе GCN — даже по тогдашним меркам не была топовой.

И если уже сегодня разработчики сталкиваются с ограничениями, то даже представить страшно, как усугубится ситуация через несколько лет. Ведь все игры даже для более производительной Play Station 4 Pro должны быть совместимы с предыдущим поколением консоли.

Напоследок отметим, что A Way Out, без преувеличения, — одна из самых интересных игр, представленных на Е3. Проект студии Hazelight представляет собой сюжетное приключение с акцентом на сюжетную составляющую. Однако одиночное прохождение в нем не предусмотрено — игрушка заточена под кооператив на двоих игроков.

Источник: PCgamer