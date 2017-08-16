ИИ Watson от IBM составляет план лечения в 1000 раз быстрее врачей (но с некоторыми оговорками)

При лечении рака время имеет решающее значение, поэтому многие медики возлагают на компьютеры, способны обрабатывать информацию в разы быстрее человека, большие надежды. IBM Watson, ИИ от одноименной корпорации, потратил 10 минут на анализ генома пациента с раком мозга и предложил план лечения, тогда как врачам на это потребовалось 160 часов. Вместе с тем, это еще не полная победа машины над людьми.

Как известно, ранее IBM усовершенствовала свою платформу «когнитивных вычислений» — IBM Watson — так, чтобы она могла решать проблемы в области здравоохранения. Продукт получил название Watson for Genomics. Новинка позволяет изучить геном человека за считанные минуты, при этом основным ее преимуществом называется умение обрабатывать естественный язык. Это означает, что ИИ может изучать журнальные медицинские статьи, списки клинических испытаний и другие источники, не требуя предварительной обработки информации для превращения ее в удобоваримый для машины вид.

Исследователи из Нью-Йоркского геноцентра (NYGC) решили использовать бета-версию программы в реальной диагностике.

В рамках исследования IBM Watson и команда экспертов, состоящая из онколога, нейроонколога и биоинформатика, получили информацию о геноме пациента с раком мозга, на основе которой им было необходимо идентифицировать мутировавшие гены, прочитать медицинскую литературу, чтобы выяснить, фигурировали ли эти мутации в других случаях рака, и изучить отчеты, в которых данная форма болезни лечилась успешнее всего. В конечном счете на составление плана лечения у врачей ушло около 160 часов, в то время как IBM Watson выдал его уже через 10 минут.

Тем не менее, хотя IBM Watson справился с заданием быстро, его рекомендации не были самыми точными. В частности, врачи, обнаружив мутации в двух генах и сравнив их, решили рекомендовать участие пациента в клиническом исследовании, совмещающем сразу несколько видов традиционной противораковой терапии. Watson же не умеет синтезировать информацию, поэтому ничего о совмещенном лечении не сказал. В случае с раком это могло стоить пациенту жизни, значительно понизив вероятность позитивного исхода лечения.

Напоследок отметим, что врачи не воспринимают ИИ в качестве своей замены. Так, по мнению Роберта Дарнелла, старшего исследователя NYGC, в будущем компьютер возьмет на себя рутинные задачи, «которыми медики сегодня буквально завалены», в то время как более сложные операции все равно останутся за людьми.

«Сравнивать работу врачей в целом и то, что умеет ИИ, — это как сравнивать яблоки и апельсины, — говорит ученый. — Тем не менее, я высоко ценю возможности, которые открывает перед нами машинное обучение. С его помощью мы сможем принимать решения куда быстрее, сохраняя столь драгоценное время для пациентов».

Источники: Spectrum, hightech.fm