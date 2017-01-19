К празднику Крещения Gresso предложила россиянам православный смартфон с золотом и бриллиантами за $25 тыс.

В день Крещения Господнего (Святое Богоявление), который празднуется Православной Церковью 19 января, в России приурочили старт продаж истинно православного смартфона – с крестом и золотом. Аппарат подготовлен швейцарским производителем элитных телефонов Gresso и предлагается в двух версиях в рамках коллекции «Meridian Православие».

Начнём с технических характеристик новинки. Аппарат поддерживает стандарты связи GSM 900/1800 (GPRS, EDGE) и позволяет устанавливать две SIM-карты. Пользователям предлагается 32 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположена 3-мегапиксельная камера. Из беспроводных интерфейсов доступен лишь модуль Bluetooth 3.0. Для проводного подключения предназначен порт Micro USB. Ёмкость комплектной батареи не уточняет, зато известно, что она обеспечивает до 5,3 часа работы в режиме разговора и до 375 часов – в режиме ожидания. Устройство имеет размеры 121,5х52,5х9,9 мм и массу 125 г. О характеристиках дисплея производитель скромно умолчал.

Но не бездуховными техническими характеристиками красен исконно православный российский смартфон, а внешним видом своим. Базовая версия Meridian P1 является результатом ручной работы и изготавливается в корпусе из бронзы. При этом корпус покрыт сусальным золотом с художественной гравировкой православной символики (гравировка креста и надписи «Спаси и сохрани»). Логотип выполнен из желтого золота 18 карат. В этой версии используется золотая клавиатура. Всего выпущено 988 (в соответствии с годом Крещения Руси) экземпляров смартфона Meridian P1. Цена этой версии составляет 380 тыс. рублей (около $6,4 тыс.).

Для тех, кто хочет показать истинный статус верующего человека, которому на благое дело ничего не жалко, предлагается «элитная» версия Meridian P. В данном случае также заявлено ручное изготовление смартфона в корпусе из бронзы и его покрытие сусальным золотом с художественной гравировкой православной символики. Логотип тоже изготовлен из желтого золота 18 карат. Но зато каждая клавиша выполнена из золота и инкрустирована бриллиантом. Смартфон Meridian P выпущен ограниченной партией всего в 33 экземпляра (в соответствии с возрастом Христа), а его цена установлена на уровне 1,5 млн рублей (около $25,3 тыс.).

Чтобы ещё больше повысить ценность телефонов «Meridian Православие» в глазах верующих, каждый аппарат перед продажей освятят в церкви. Но срок гарантии от этого не увеличивается и составляет стандартные 12 месяцев. По словам директора по маркетингу Gresso Инны Щегловой, первые заказы от клиентов в компании уже получили. Поставки начнутся в конце месяца.

Напомним, это не первое православное мобильное устройство, ориентированное на российский рынок. Ранее была создана специальная православная версия iPhone 6 с выгравированным на задней панели изображением иконы «Святая Троица».

Источник: «Корреспондент», Gresso