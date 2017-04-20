Смартфон Samsung Galaxy S8 нельзя согнуть обычным усилием [видео]

Отгрузка смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ по предварительным заказам началась еще в начале недели и вот вчера на YouTube-канале известного «мучителя» смартфонов с псевдонимом JerryRigEverything появилось соответствующее видео с младшей моделью Galaxy S8 в главной роли из традиционного цикла испытаний на прочность.

Энтузиаст подверг нового флагмана южнокорейской компании привычному набору испытаний (лезвие, зажигалка и руки), которые тот с честью выдержал.

Экран устройства защищен стеклом Gorilla Glass 5, поцарапать которое очень непросто. Говоря конкретнее, стекло можно поцарапать только материалом с твердостью не менее 6 по шкале Мооса, что является стандартом для флагманских смартфонов. Таким образом, канцелярский нож никаких царапин на передней и задней панелях смартфона не оставил. Не менее стойко устройство перенесло испытание нагревом – после 30 секунд над пламенем зажигалки на экране в месте контакта появилось заметный белый след, но затем пятно в считанные секунды бесследно исчезло. Автор отмечает, что в случае Galaxy S7 пятно появилось уже на 10 секунде и впоследствии так и не исчезло.

В «перерыве» JerryRigEverything показывает интересную особенность – задняя стеклянная панель Samsung Galaxy S8 окрашена изнутри. Ее можно легко соскоблить при помощи канцелярского ножа, сделав панель полностью прозрачной.

Самой интересной частью теста стало заключительное испытание смартфона на изгиб, которое он успешно перенес. Если говорить словами автора видео, «у этой вещи почти нет изгиба». Энтузиаст предпринял несколько попыток согнуть устройство, но все они оказались безуспешными. Так что переживать о том, что смартфон можно нечаянно согнуть при ношении в заднем кармане джинсов, тесно облегающих фигуру, не стоит вообще. Было бы совсем хорошо, если бы смартфон еще с таким же успехом выдерживал падения, но, увы, лучше его не ронять.

Источник: JerryRigEverything