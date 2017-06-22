Стивен Хокинг призвал интенсивнее осваивать космос, чтобы «взбодрить человечество»

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг призвал ведущие страны мира построить базу на Луне в ближайшие 30 лет, а также предложил почаще организовывать пилотируемые миссии — в частности, ученый посоветовал к 2020 году отправиться на Луну, а уже к 2025 году осуществить высадку на Марсе.

Зачем? По мнению Хокинга, в результате активизации космических программ на Земле возникнут новые союзы, и это даст человечеству недостающее «ощущение осмысленности» и значимый технологический толчок. Об этом ученый заявил во время своего выступления на научном фестивале Starmus, который проходит в норвежском городе Трондхейм с 18 по 23 июня

«Освоение космоса кардинально изменит человечество. — сказал Хокинг. — Я надеюсь, что общая цель объединит конкурирующие между собой страны. Кроме того, новые и амбициозные космические программы будут вдохновлять молодежь, стимулируя у них интерес к смежным научным областям, таким как астрофизика и космология».

Более того, Хокинг утверждает, что космические путешествия не только значимо ускорят технологическое и научное развитие, но и вовлекут в процесс построения новой человеческой цивилизации абсолютно всех людей на Земле, тем самым дав всему человечеству недостающее в наши дни «ощущение цели».

«Всякий раз, когда мы покоряем новые высоты, например, высаживаемся на Луне, мы объединяем людей и государства воедино, совершаем новые открытия и разрабатываем новые технологии, — продолжает Хокинг. — Чтобы покинуть Землю, человечеству потребуется объединить усилия абсолютно всех людей. Нам нужно возродить то волнение, которое распространилось по Земле в шестидесятые годы вместе с первым полетом в космос и высадкой на Луне».

В то же время Хокинг уточнил, что освоение космоса — это не прихоть, а неизбежное будущее, поскольку сегодня на Земле исчерпываются природные ресурсы, а также происходят угрожающие климатические изменения. Хуже того, Земля, по его словам, в принципе не будет существовать вечно: в будущем планета может столкнуться с огромным астероидом либо ее может поглотить Солнце.

«В конечном счете мы будем вынуждены колонизировать другие планеты и исследовать другие солнечные системы. Только распространившись в космосе, мы спасем самих себя от самих себя [это не опечатка. — прим. автор новости]. Я убежден, что рано или поздно людям придется покинуть Землю», — объяснил ученый.

Напоследок Хокинг отметил, что с технической точки зрения колонизация других планет сегодня уже не является чем-то из разряда научной фантастики.

«Если человечество намерено продолжить существование, его будущее заключается в освоении мест, где никто никогда не жил. — подытожил небезызвестный физик. — Я надеюсь на лучшее. Я должен. У нас нет другого выбора».

Источники: BBC