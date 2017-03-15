The Hollywood Reporter: Warner Brothers решила перезапустить «Матрицу»

Студия Warner Bros. решила перезапустить культовый фильм «Матрица». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что идею перезапуска «Матрицы» предложил продюсер оригинальной трилогии Джоэл Силвер. Работу над сценарием для новой «Матрицы» могут доверить Заку Пенну, послужной список которого включает «Мстителей» (2012), «Невероятного Халка» (2008) и две части «Людей Икс» (2003, 2006). На одну из главных ролей рассматривают актера Майкла Джордана, известному широкой публике по фильмам «Крид: Наследие Рокки» (2015) и «Фантастическая четверка» (2015).

Будут ли в конечном итоге участвовать в съемках авторы сценария и режиссеры оригинальной «Матрицы» Лилли и Лана Вачовски, пока неизвестно. Отметим, что в недавнем интервью Yahoo Movies в конце февраля актер Киану Ривз заявлял о своей готовности сниматься в новой «Матрице» только при условии участия в проекте Вачовски.

Источник: The Hollywood Reporter