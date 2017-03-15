The Hollywood Reporter: Warner Brothers решила перезапустить «Матрицу»
Студия Warner Bros. решила перезапустить культовый фильм «Матрица». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на анонимные источники.
Сообщается, что идею перезапуска «Матрицы» предложил продюсер оригинальной трилогии Джоэл Силвер. Работу над сценарием для новой «Матрицы» могут доверить Заку Пенну, послужной список которого включает «Мстителей» (2012), «Невероятного Халка» (2008) и две части «Людей Икс» (2003, 2006). На одну из главных ролей рассматривают актера Майкла Джордана, известному широкой публике по фильмам «Крид: Наследие Рокки» (2015) и «Фантастическая четверка» (2015).
Будут ли в конечном итоге участвовать в съемках авторы сценария и режиссеры оригинальной «Матрицы» Лилли и Лана Вачовски, пока неизвестно. Отметим, что в недавнем интервью Yahoo Movies в конце февраля актер Киану Ривз заявлял о своей готовности сниматься в новой «Матрице» только при условии участия в проекте Вачовски.
Источник: The Hollywood Reporter
- Научно-фантастический боевик «Матрица» изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население. Первая часть трилогии вышла на экраны в 1999 году. За ней в 2003 году последовали две другие: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».
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- Картина вызвала огромный резонанс в сфере философской мысли, обсуждению ее аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи. Успех «Матрицы», которая быстро стала поп-культурным феноменом, породил множество мерчандайзинговых явлений. Фильмы, мультсериалы и комиксы «Матрица» заработали более $3 млрд в сборах по всему миру.