Украинская студия Image Pictures представила первый трейлер полнометражного мультфильма «Клара» / Clara

Украинская анимационная студия Image Pictures представила трейлер полнометражного анимационного фильма «Клара» / Clara. В описании к трейлеру сообщается, что новая анимационная лента является семейной комедией, в центре сюжета которой – девочка Клара, живущая в лесном домике вместе с тремя непослушными обезьянами. Приключения начинаются в тот момент, когда девочка решает покинуть свой дом и отправиться в увлекательное путешествие вместе с тремя друзьями.

Отметим, что данный трейлер будет представлен на кинорынке American Film Market в Санта-Монике. Новый анимационный полнометражный мультфильм «Клара» / Clara выйдет на экраны украинских кинотеатров в 2017 году.

Напомним, что 13 октября в украинский прокат вышла полнометражная анимационная лента «Никита Кожемяка», созданная студией Panama Grand Prix при поддержке Госкино. Проект считается «долгостроем» украинской мультипликации, так как с начала его создания до выхода на большой экран прошло около 10 лет.

Источник: HB Style