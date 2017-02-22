Украинские «Авиалинии Антонова» перевозят 35% всех крупногабаритных и сверхтяжелых грузов в мире [видео]

Авиатранспортное подразделение «Авиалинии Антонова», специализирующееся на международных грузовых авиаперевозках, опубликовало видео в котором делится своими достижениями. Согласно данным компании, она выполняет порядка 35% мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно «Авиалиниями Антонова» доставляются сотни тысяч тонн грузов в 800 аэропортов планеты, в том числе таких, перевозка которых другими видами транспорта просто невозможна.

Предприятие было создано еще в 1989 году, на данный момент ее авиапарк состоит из одного самолета Ан-225 «Мрия», семи Ан-124-100 «Руслан», одного Ан-22 «Антей», двух Ан-12, одного Ан-26 и один Ан-74Т. На счету «Авиалиний Антонова» такие выдающиеся для авиации перевозки, как доставка трансформатора массой 175 т из Линца (Австрия) в Хьюстон (США), генератора массой 187,6 т из Франкфурта (Германия) в Ереван (Армения), строительной техники массой 247 т из Праги (Чехия) в Ташкент (Узбекистан) и т.д.

Деятельность авиакомпании «Авиалинии Антонова» характеризуется высокой надежностью, в текущем десятилетии она выполняет ряд международных контрактов на перевозки, в том числе и долгосрочных, с правительствами 18 государств. В свое время Кабинет Министров Украины присвоил ей статус национального грузового авиаперевозчика, а авиационные власти США предоставили «пятую степень свободы», то есть позволили выполнять рейсы внутри своей страны и перевозить грузы, принадлежащие американским компаниям.

Источник: Авиалинии Антонова