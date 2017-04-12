Google AutoDraw — графический редактор на базе ИИ и машинного обучения, угадывающий то, что рисует пользователь

Компания Google хочет помочь вам найти общий язык с внутренним Пикассо. Для этого поисковый гигант создал AutoDraw — онлайн-инструмент для рисования, использующий технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для превращения непонятных каракуль в красивые рисунки. Сервис работает по тому же принципу, что и функция Android Wear, позволяющая от руки рисовать эмодзи, хотя его возможности куда шире.

Google AutoDraw — бесплатное и простое в использовании ПО, с которым можно работать на любом смартфоне, планшете или компьютере. Просто нарисуйте любой предмет или объект, а система попытается его распознать, а затем предложит на выбор множество вариантов, нарисованных талантливыми художниками. При этом есть возможность отключить систему автозамены и оставить собственные художества.

В демонстрационном видео наглядно показано, как пользователь рисует простую фигуру на свободной площади, а система пытается угадать, что он рисует. Уже спустя после нанесения первых штрихов на панели инструментов появляются предложения касательно изображаемого пользователем объекта, позволяя в одно касание превратить гадкого утенка в прекрасного лебедя.

В основе сервиса AutoDraw лежит та же технология, что использовалась в эксперименте Google QuickDraw – мини-игре, где пользователю дается 20 секунд, чтобы нарисовать определенный объект, а ИИ должен за это же время угадать, что он рисует. Судя по всему, оба проекты служат одно и той же цели – обучения нейросетей распознаванию изображений.

Разработчики заявляют, что AutoDraw уже сейчас способен угадывать сотни рисунков и обещают добавить множество новых шаблонов в будущем. Кроме того, особо подчеркивается высокая скорость распознавания объектов.

Предложения по добавлению того или иного объекта и эскизы можно подавать на официальной странице проекта.

Источник: Google