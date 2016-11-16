Обновлено: «Киберполиция» использовала видеоролик 2012 года, чтобы показать изъятие серверов FS.to

В видеоролике об изъятии серверов файлообменника FS.to, опубликованном Национальной полицией Украины на своей странице YouTube, содержатся фрагменты видео 2012 года. Обман заметил читатель ITC.UA Мирон Каліновський, опубликовав в комментариях к новости о прекращении работы пиратского сайта оригинальное видео, которое относится к проекту Home Data Center.

Видео Национальной полиции Украины было перезалито, с него удалили вступительную часть с серверами…

…но у нас осталась первая версия ролика:

Оригинальный ролик:

В видеороликах проекта Home Data Center показывается размещение серверов, а также их охлаждение, в домашних условиях. Оригинальное видео, часть из которого «киберполицейские» выдали за оперативную съёмку серверной FS.to, было опубликовано 25 февраля 2012 года.