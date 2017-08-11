Прогоревшая Vertu пустила с молотка сильно уцененное «добро» с закрывшейся фабрики, включая смартфоны с золотом и бриллиантами

В прошлом месяце известный производитель люксовых мобильных устройств Vertu объявил о закрытии производства в Великобритании и сокращении 200 сотрудников. На этой неделе компания начала вывозить вещи из уже закрытой фабрики и устроила небольшую распродажу «лишнего», пишет The Next Web.

Один из фирменных телефонов Vertu Signature в корпусе, который украшен 18-каратным золотом и отделан кожей аллигатора, на онлайн-аукционе BidSpotter выставлен по цене от $1500 при обычной стоимости в $19 тыс.

Вообще же в список лотов вошли несколько десятков позиций, включая украшения из штаб квартиры, бронзовые скульптуры, оборудование и план футуристического города из деталей Vertu. Одна из статуй представляет из себя всадника, держащего логотип Vertu как оружие.

Начальная ставка на нее составляет от $10 тыс. Также на аукцион попала коллекция 105 «культовых» телефонов из музей компании: ставки на него начинаются от $26 тыс.

Также на аукцион попали модели из ограниченных серий вроде Vertu Ti Ferrari. Представленный в 2013 году смартфон теперь можно купить по цене от $670 вместо первоначальных $16 тыс. Менее эксклюзивные устройства продаются коллекциями: набор из 54 телефонов оценен в $1,5 тыс.

В марте 2017 года Vertu была куплена турецким бизнесменом Хаканом Узаном за $61 млн. Что будет с Vertu дальше, пока неизвестно, так как о банкротстве компания пока не объявляла, а источники The Financial Times говорили, что Узан намеревается возродить известный бренд в будущем.

Источник: TNW и TJ