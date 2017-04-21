В Украине стартовали продажи смартфона Motorola Moto G5 по цене 6000 грн

Сегодня, 21 апреля 2017 года, в Украине начинались официальные продажи смартфона Motorola Moto G5, который был представлен на выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. Новую модель в нашей стране можно будет приобрести в трех цветах: Lunar Grey, Fine Gold и Sapphire Blue, ориентировочная розничная цена устройства составит 6000 грн.

Напомним, что двухсимный смартфон Motorola Moto G5 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920х1080), 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ через microSD, 13-мегапиксельную основную камеру с фазовым автофокусом и 5-мегапиксельную фронтальную камеру с широкоугольным объективом, а также съемный аккумулятор емкостью 2800 мА∙ч.

Как и другие смартфоны Motorola, новинка работает на «чистом» Android, в данном случае речь идет о новейшей Android 7.0 Nougat. Смартфон поддерживает фирменные жесты «Moto Действия», а также возможность быстрого просмотра уведомлений и голосовой поиск Google. Устройство оснащено сканером отпечатков пальцев и стандартным аудиоразъемом. Наш первый взгляд на модели Moto G5 и G5 Plus можно прочитать по следующей ссылке.

Смартфоны Motorola Moto G5 уже доступны в интернет-магазине shop.lenovo.ua, сети фирменных магазинов Lenovo и у партнеров компании по всей территории Украины по цене порядка 6000 грн.

Источник: Lenovo