Рецензия на фильм «Мулан» / Mulan

Премьера игрового ремейка мультфильма «Мулан» (Mulan) была запланирована на март 2020 года, но выход ленты несколько раз откладывали. Как и большинство фильмов этого киносезона, экранизация «Мулан» столкнулась с пандемией, поэтому компания Disney перенесла премьеру картины на Disney+, где за просмотр новинки придется дополнительно заплатить. У нас, как и в других странах, где фирменный стриминговый сервис еще не запущен, «Мулан» покажут в кинотеатрах.

«Мулан» / Mulan Жанр фэнтези

Режиссер Ники Каро

В ролях Лю Ифэй (Хуа Мулан), Йосон Ань (Чэнь Хунхуэй), Гун Ли (Сянь Лан), Донни Йен (командир Тун), Джейсон Скотт Ли (Бори Хан), Ци Ма (отец Хуа Мулан), Джимми Вонг (Линг), Джет Ли (император), Рон Юань (сержант Цянь), Доу Муа (По) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Jason T. Reed Productions, Good Fear Productions

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

В 1998 году компания Walt Disney Pictures выпустила мультипликационный фильм о девушке по имени Хуа Мулан. Сюжет мультфильма был взят из китайской поэмы – героиня баллады притворилась мужчиной, чтобы вступить в ряды армии и отправиться на войну вместо своего отца. Интересно, что в 2004 году вышла вторая часть мультфильма, но продолжение не пользовалось успехом и не попало на большие экраны.

Современный ремейк основан исключительно на первом мультфильме, сосредоточенном вокруг военных действий. Новый фильм показывает кровожадных завоевателей, которые побуждают императора Китая укрепить свою армию. Согласно указу правителя, один мужчина из каждой семьи должен стать военнослужащим. Пожилой отец Мулан, у которого нет сыновей, намерен вступить в войско, но дочь крадет его доспехи и сама отправляется в тренировочный лагерь. Это оказывается героине под силу – она с детства достаточно проворна и сильна. Перспектива оказаться в армии нравится Мулан намного больше, чем принудительное замужество, которое ждет девушку в родной провинции. Есть лишь одна проблема – Хуа Мулан нужно прикладывать большие усилия, выдавая себя за парня.

Стоит отметить, что на этот раз сценаристы Disney попытались отойти от сказочного формата и приблизить фильм к более серьезному фэнтези. Из центральных персонажей убрали болтливого дракона Мушу, который помогал главной героине, не отходя от нее ни на шаг. Теперь Мулан проходит испытания самостоятельно, а ободряет ее лишь летящий феникс, которого она видит в небесах (он, как и дракон, символизирует покровительство предков). Зато в новом фильме появилась могущественная ведьма, помогающая злым завоевателям, которая может трансформироваться в птицу.

Также в ремейке «Мулан» нет музыкальных эпизодов, в которых персонажи исполняют песни, что идет фильму на пользу (в мультфильме же герои пели уже на шестой минуте). Благодаря этому в хронометраж попадает больше боевых сцен, в съемках которых участвовала целая армия массовки. То, как актеры справляются с боевыми искусствами, не особо впечатлит любителей китайских боевиков, однако для диснеевского фильма это довольно неплохо. Примечательно, что из-за этих сцен картине «Мулан» присвоили рейтинг PG-13, чего ранее не случалось ни с одним ремейком Disney.

Наверняка у некоторых зрителей будут претензии к создателям фильма, которые на примере Хуа Мулан критикуют китайский патриархат и создают образ сильной героини. На сценарий картины действительно повлияли изменения тенденций в киноиндустрии (так, персонаж капитана Ли Шанг, который являлся любовным интересом героини, был корректно разделен на двух героев – командира Туна, ставшего лишь наставником, и молодого сослуживца по имени Чэнь). Что касается самой Мулан, то в ремейке она с самого детства демонстрирует физическую прыть и ловкость, что в итоге приводит ее к успехам на поле боя. Женщины-полководцы в истории Китая тоже были, так что безумного преувеличения здесь нет.

А вот что есть в избытке в новом фильме «Мулан», так это некоторая наивность и молниеносное разрешение ситуаций. Словом, то, без чего не обходится ни один диснеевский фильм. В принципе, такие повороты вполне ожидаемы, только на фоне общей серьезности фильма, отказавшегося от говорящих животных, это все же бросается в глаза. Герои, которые мгновенно меняют консервативное мировоззрение или торжественно приносят добрую весть, есть только в сказках.

Однако на плохой рейтинг «Мулан» повлияло не только это. Если заглянуть на популярные сайты-аггрегаторы, можно увидеть разницу оценок критиков и аудитории. Зрители обычно оценивают такие фильмы выше, нежели рецензенты, но на этот раз диснеевскому ремейку объявили народный бойкот. Этому есть несколько причин.

Сперва исполнительница главной роли Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга, которая жестоко разгоняла участников акций протеста, начавшихся летом 2019 года. Далее, в финальных титрах компания Disney поблагодарила власти Синьцзяна за помощь в съемке. Благодарность была адресована бюро общественной безопасности в городе Турфан, где расположены воспитательные лагеря для мусульман-уйгуров. Это вызвало возмущение у китайских и американских активистов, которые запустили в Twitter хэштег #BoycottMulan с призывом обратить внимание на двойственные ценности Голливуда.

Словом, ситуация сложилась непростая. Фильм вызывает смысловые дискуссии и возмущает действиями кинокомпании. Но все это, как правило, мало влияет на европейскую аудиторию, для нее «Мулан» – это долгожданный и красочный семейный фильм, на который можно взять детей среднего школьного возраста.