Book of Demons: бумажный Diablo

Book of Demons – это Diablo, сделанная из бумаги в стилистике классических настольных игр, где все предметы, броня, оружие и заклинания – это колода карт, которую вы собираете. И нет, Book of Demons совсем не карточная игра, а вполне динамичная hack’n’slash.

Book of Demons Жанр action/RPG

Платформы Windows, macOS

Языки русский, английский

Разработчик Thing Trunk

Издатель Thing Trunk

Первый раз я прошел Book of Demons еще в середине 2016 г., сразу после ее выхода в Раннем доступе Steam. На тот момент в игре был лишь один класс персонажей, воин, но она была полностью проходима от начала до конца и очень прилипчива. Резонно решив, что стоит дождаться выхода полной версии, я отложил игру и забыл о ней, как оказалось, на два c половиной года. Только сейчас, в конце 2018 г., Book of Demons добралась-таки до релиза.

Разработчики Book of Demons, маленькая инди-студия Thing Trunk, в составе которой всего семь человек, совершенно не скрывают, что их игра – это дань памяти классическому первому Diablo. Ваш герой или героиня (лучница традиционно девушка), прибывают в небольшой городок, в центре которого высится древний Собор, чьи подземелья оккупировало древнее зло, а бесконечные этажи уходят на невообразимую глубину, до самого ада. Вам предстоит спуститься в преисподнюю и сразиться с самим Архидемоном, по пути расправившись с его подручными Поваром и Антипапой.

Book of Demons – это классическая action/RPG с парой необычных особенностей. Весь мир игры, все подземелья, герои, противники, предметы и т.д., созданы из согнутого картона и напоминают оригами. И, кстати, сцена здесь на самом деле сделана в чистом 2D, а не в 3D, хотя во время игры кажется, что окружение полностью трехмерное. Ваш герой может перемещаться по уровню, который генерируется случайным образом, только по специально проложенной тропинке, как по маршруту в какой-нибудь настольной игре. Персонажи и противники почти не анимированы и передвигаются как фишки, что делает игру еще больше схожей с настолкой. Чтобы атаковать противников, собирать трофеи и т.д., вам даже нет нужды кликать, стоит задержать курсор мыши на противнике, и атака начнется автоматически, провести над лежащим на полу золотом, и персонаж подберет его. Впрочем, если все же закликивать врагов, герой будет атаковать активнее.

Но не стоит думать, что Book of Demons — это какая-нибудь idle RPG, играющая сама в себя. Динамики здесь тоже хватает. Вам придется использовать заклинания и способности персонажа, поправлять сбитые противником предметы, сбивать с монстров броню и т.д. Учитывая небольшое пространство для маневра, ограниченное линиями-дорожками, нужно продумывать пути перемещения и отступления, а также всегда иметь в запасе заклинание, которое может вытащить вас из окружения.

Как уже говорилось выше, все предметы, артефакты, оружие и заклинания в игре – это игральные карты, которые вы находите во время странствий. Ваша задача – собрать колоду, подходящую под ваш стиль игры. Карты занимают доступные слоты и отъедают часть запаса маны, причем чем круче карты, тем больше маны будет заблокировано. В дальнейшем карты можно улучшать, менять на магические версии и т.д. Все то же самое, что с оружием в Diablo, только теперь оно в виде карт. Если вы терпеть не можете коллекционные карточные игры, не стоит переживать. Это не ККИ, вам не придется разыгрывать карты, строить сложные комбо-колоды, считать ресурсы, покупать бустера и т.д. Просто относитесь к картам в Book of Demons как к обычным предметам в RPG, вот и все.

Уникальная фишка игры — система Flexiscope, которая позволяет выбрать, сколько времени вы хотите потратить на следующее приключение. Просто задайте длительность игры, и Flexiscope сгенерирует подземелье соответствующего размера. Чем длиннее этап, тем больше наград вы сможете получить до его окончания. После прохождения этапа стоит вернуться в город, пообщаться с его обитателями, проапгрейдить карты, зарядить заклинания и т.д.

Несмотря на кажущуюся простоту, Book of Demons невероятно увлекательна и привязчива. Игра за трех разных персонажей в должной мере отличается благодаря особенностям героев и их колод. Разные уровни сложности позволяют превратить игру в легкую прогулку или архисложное приключение с перманентной смертью персонажа. После окончания основной сюжетной линии, на которую у вас уйдет 5-8 часов, можно продолжить спуск вниз в свободной игре, генерируя уровни в понравившемся вам сеттинге.

В главном меню игры, Архиве, Book of Demons – это всего одна из семи книг. Шесть остальных пьедесталов пока пусты, но разработчики планируют заполнить их все. Каждый том в серии Return 2 Games будет посвящен какой-нибудь классической игре конца прошлого столетия, и они, вероятно, будут отличаться по жанру и геймплею. Амбициозные планы, но вспоминая, сколько времени у авторов ушло на то, чтобы довести до ума свой первый проект, предположить, когда выйдет следующая часть Return 2 Games, пока просто нереально.

Впрочем, все это лишь планы. Пока что мы рекомендуем обратить внимание на саму Book of Demons. Она симпатично выглядит и отлично играется. Она простая, но достаточно глубокая, во многом традиционная, но при этом оригинальная. И, самое главное, как и положено хорошей action/RPG, она невероятно привязчива.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Простой, но привязчивый геймплей; интересный микс hack'n'slash и настольной игры; стилистика; возможность гибкой настройки игры Минусы: Долгая разработка Вывод: Book of Demons – это признание в любви к классической Diablo и одновременно с этим самобытная action/RPG с оригинальной стилистикой

