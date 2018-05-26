Австралия – отличное место для съемок постапокалиптических фильмов, здесь и так везде пустыня и хватает заброшенных руин. Можно существенно сэкономить на декорациях и внести местный колорит, а на сэкономленные деньги пригласить на главную роль звезду мирового масштаба. Что собственно и сделали создатели зомби-драмы Cargo Бен Хоулинг и Йоланда Рамке.

Cargo / «Груз» Жанр драма, постапокалипсис

Режиссеры Бен Хоулинг, Йоланда Рамке

В ролях Мартин Фримен (Энди Рос), Энтони Хейз (Вик), Карен Писториус (Лоррайн), Даку (Мудрец), Симон Ландерс (Туми) и др.

Студии Umbrella Entertainment, Netflix

Год выпуска 2017

Сайт IMDb

Приглашенной звездой стал никто иной как Мартин Фримен. «Доктор Ватсон» заменил собой Энди Родореда, сыгравшего эту же роль в одноименной короткометражке, вышедшей в 2013 г. Интересно, что самому Родореду тоже досталась роль в фильме, он сыграл отца другого семейства, которое герой Фримена встречает на своем пути.

Собственно, сюжет фильма Cargo повторяет сюжет короткометражки 2013 г., снятой для австралийского кинофестиваля Tropfest и уже после его окончания собравшей 14,5 млн. просмотров на Youtube. Отец семейства, пытающегося выжить в мире зомби-апокалипсиса, оказывается укушен и ищет способ спасти свою годовалую дочку до того, как сам превратится в зомби.

В семиминутной короткометражке нам показали собственно завязку истории и ее окончание, решение, которое отец нашел для спасения ребенка. В фильме же продолжительностью 1 ч 45 минут необходимо было заполнить все промежутки, добавив предысторию, рассказ о том, как собственно главный герой оказался в той самой машине вместе с зомби, и основную часть, описание скитаний почти превратившегося отца в поисках приемной семьи для своей дочки.

То, что фильм всеми силами растягивали, чтобы хоть как-то заполнить событиями 48 часов с момента заражения до превращения, видно невооруженным взглядом. Герой мечется по достаточно небольшой территории, сталкивается с другими выжившими, якобы лихорадочно ищет выход из ситуации, в которую попал. Но впечатления, что он бежит наперегонки со временем, нет, настолько неторопливо происходит все вокруг. Даже регулярная проверка обратного таймера на фитнес-браслете не помогает, все равно кажется, что у героя Фримена есть все время этого мира.

На первый взгляд интересным решением выглядит введение в историю австралийских аборигенов, которые подготовлены к нашествию зомби явно лучше белых жителей континента. Но такое впечатление, что коренных обитателей Австралии ввели в фильм лишь для того, чтобы в очередной раз извиниться перед ними за геноцид и притеснения, которые они терпели от колонистов в XIX и первой половине XX века. Да, эта тема все еще очень болезненная для австралийцев, но именно в этом фильме подобная смысловая нагрузка выглядит откровенно лишней.

Во всем остальном Cargo почти стандартный зомби-фильм. С простенькими декорациями, нескольким умеренно напряженными эпизодами, неприятными и опасными встречами с выжившими и чуть менее опасными собственно с зомби. Ну и традиционно для таких фильмов многие персонажи ведут себя предельно глупо, как бы напрашиваясь на то, чтобы быть съеденными. Да, мы понимаем, что без подобной глупости сюжет большинства подобных фильмов рассыпался бы как карточный домик, но сколько же можно! Дайте нам хотя бы одного героя, который действительно понимает, как вести себя в случае опасности.

Что ж, некоторым короткометражкам лучше оставаться в малом формате. Cargo, выглядевший лаконично, завершенно и свежо в 2013 г., стал затянутым, многословным и напыщенным в формате полноценного фильма. Если у вас есть подписка на Netflix и почти два часа свободного времени, вы конечно же можете потратить их на Cargo, но не ожидайте от картины многого. Это почти стандартный зомби-фильм, разве что с хорошим актером в главной роли.