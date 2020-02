Игровые миллиардеры: кто заработал состояние на видеоиграх?

Игроки нередко шлют проклятья в адрес жадных корпораций, зарабатывающих на несчастных геймерах и внедряющих все более изощренные методы монетизации в игры. Чаще всего в нелестных комментариях звучат названия EA, Ubisoft, Activision, Blizzard. Но, удивительное дело, в списке миллиардеров Forbes, заработавших свое состояние на видеоиграх, нет ни одного представителя упомянутых выше издательств. Зато есть фамилии, которые вы наверняка ни разу не слышали. Так кто же заработал состояние на несчастных геймерах видеоиграх? При подготовке материала использовалась онлайн-версия списка миллиардеров Forbes по состоянию на 15 февраля 2020 г.

1. Динг Лей

Состояние $21,5 млрд

Место в общем списке 49

Возраст 49 лет

Страна Китай

Компания NetEase

Динг Лей, известный также как Уильям Динг (китайские бизнесмены часто используют вестернизированные имена для удобства общения с западными клиентами) – основатель и CEO компании NetEase, занимающей 23 место в списке крупнейших интернет-компаний мира.

Созданная в 1997 г. NetEase занимается разработкой MMORPG и мобильных игр, ориентированных на азиатский рынок. Среди проектов компании такие MMORPG как Fantasy Westward Journey, Westward Journey Online II, Fantasy Westward Journey II, New Westward Journey Online II; мобильные игры Fantasy Invincible, Kung Fu Panda 3, The X–World, Chrono Blade, Survival Royale и др. Начиная с 2013 г., NetEase выпускает и оперирует в Китае играми Blizzard (StarCraft II: Heart of the Swarm, Hearthstone, Heroes of the Storm, Diablo III: Reaper of Souls, Overwatch), Mojang (Minecraft) и CCP Games (Eve Online). Новый мобильный Diablo Immortal – совместный проект Blizzard и NetEase.

Компания активно инвестирует в западные студии. В 2018 г. NetEase вложила $100 млн. в Bungie (читай Destiny 2) и получила место в совете директоров. В том же году китайские инвестиции получила новозеландская A44, авторы action/RPG Ashen. В 2019 г. NetEase купила не разглашаемую долю в Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human).

2. Ким Чен Джу

Состояние $7,2 млрд

Место в общем списке 267

Возраст 52 года

Страна Южная Корея

Компания Nexon

Ким Чен Джу – основатель южнокорейской игровой компании Nexon, разрабатывающей и выпускающей MMOG и мобильные игры для азиатских рынков. Первым проектом основанной в 1994 г. студии стала MMORPG Nexus: The Kingdom of the Winds, вышедшая в 1996 г., за ней последовали такие игры как Dark Ages: Online Roleplaying, Elemental Saga, QuizQuiz, KartRider, Elancia, Shattered Galaxy. Западным игрокам знакомы MMOG ArcheAge, Counter-Strike Online, Dungeon Fighter Online, MapleStory 1 и 2, TERA.

Сейчас Ким Чен Джу занимает должность CEO холдинга NXC Corporation, со штаб-квартирой в Токио, который управляет активами Nexon. Инвест-интересы бизнесмена очень разнообразны. Глава NXC Corp. приобрел Bricklink, крупнейшую онлайн-площадку по продаже Lego; норвежского производителя детской мебели Stokke; компанию JetKids, придумавшую смешные детские чемоданы для путешествий; криптовалютные биржи Korbit и Bitstamp. Через венчурную компанию Collaborative Fund Ким Чен Джу инвестировал в такие стартапы как Lyft, Kickstarter, Quora, Reddit, CircleUp и Beyond Meat.

3. Тим Суини

Состояние $4,5 млрд

Место в общем списке 490

Возраст 50 лет

Страна США

Компания Epic Games

Первая фамилия в списке, которая наверняка знакома отечественным игрокам. Тим Суини – основатель студии Epic Games, программист, подаривший миру движок Unreal Engine, на котором создано большинство игр за последние 10 лет. Как программист и глава студии Суини принимал участие в создании таких легендарных игр как Unreal, Unreal Tournament, Gears of War, Infinity Blade. Впрочем, попаданию в список миллиардеров Forbes Суини обязан всего одной игре – Fortnite, захватившей умы десятков миллионов людей во всем мире.

И хотя часть игроков активно критикуют Тима Суини за создание Epic Games Store и фрагментацию PC-платформы, конкуренция – это всегда хорошо. Тем более такая, которая ведет к снижению стоимости игр и дополнительному финансированию для разработчиков.

Кстати, Википедия указывает размер состояния Тима Суини в полтора раза больше – $7,21 млрд., но мы будем верить подсчетам Forbes.

4. Гейб Ньюэлл

Состояние $3,5 млрд

Место в общем списке 702

Возраст 58 лет

Страна США

Компания Valve

А вот и главный конкурент Тима Суини, уступивший ему место в списке. Гейб Ньюэлл – человек-интернет-мем; персона, ответственная за то, как сегодня выглядит рынок PC-игр; создатель современного рынка онлайн-дистрибуции игр и самого популярного игрового магазина – Steam.

Основатель Valve был миллионером еще после работы в Microsoft, в которую он поступил, так и не окончив университет (в компании Билла Гейтса это было модно). Ньюэлл провел в компании 13 лет, занимаясь разработкой первых версий Windows. В 1996 году он покинул Microsoft и вместе с коллегой Майклом Харрингтоном вложил заработанные деньги в Valve. Ну а продолжение вы знаете – Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike, Half-Life 2, Portal и т.д. Ну и, конечно же, Steam.

Майкл Харрингтон покинул Valve после выхода Half-Life, и Гейб Ньюэлл выкупил его долю в компании, став ее единоличным владельцем. Кстати, Харрингтон позже создал онлайн-редактор Picnik, который был в итоге куплен Google и стал частью Google+.

5. Квон Хек Бин

Состояние $2,8 млрд

Место в общем списке 926

Возраст 46 лет

Страна Южная Корея

Компания Smilegate

Квон Хек Бин – основатель третьей по величине южнокорейской игровой компании Smilegate, создателей онлайн-шутера CrossFire (2007). Несмотря на распространенность только в Китае, Южной Корее и некоторых других странах Азии, CrossFire считается самой популярной игрой в мире. У нее 660 млн. зарегистрированных пользователей, а одновременный онлайн составляет 6 млн. игроков. Такое не снилось даже PUBG. Впрочем, Fortnite еще в 2018 г. показал цифры в 8,3 млн. игроков онлайн.

Другие игры Smilegate не так успешны, так что компания занимается издательством и эксплуатацией проектов сторонних студий. Над ремейком и сиквелом CrossFire – CrossFire HD и CrossFire 2, Smilegate работает совместно с… Remedy Entertainment, авторами Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control. Кроме того, Remedy работает и над CrossFire X, портом игры для Xbox One, который должен выйти уже в 2020 г.

6. Ли Вейвей

Состояние $2,3 млрд

Место в общем списке 1126

Возраст 43 лет

Страна Китай

Компания Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology

О №6 в нашем списке, китайце Ли Вейвее известно очень мало, даже его фотографии в Сети найти не удалось. Вейвей руководит компанией с тревожно длинным названием Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology, созданной в 1995 г. и занимающейся разработкой, изданием и продвижением мобильных игр и онлайн-сервисов в Китае. К сожалению, ни одну из игр Wuhu Shunrong и т.д. назвать мы не можем.

7. Жен Кайтан

Состояние $2,1 млрд

Место в общем списке 1225

Возраст 45 лет

Страна Китай

Компания Sanqi Interactive Entertainment Shanghai Technology

Немного известно и о №7 списка игровых миллиардеров, кроме столь же длинного названия основанной им компании. Sanqi Interactive и пр. оперирует мобильными и веб-играми на своих сайтах 37.com и 6711.com. В 2015 г. компания стала частью Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology (см. выше).

8. Ким Тэк Джин

Состояние $2 млрд

Место в общем списке 1273

Возраст 53 лет

Страна Южная Корея

Компания NCSoft

Название созданной Ким Тэк Джином компании NCSoft хорошо известно западным игрокам благодаря MMORPG Lineage, Lineage 2, Guild Wars, Guild Wars 2, Aion и Blade & Soul. Сейчас основанная еще в 1997 году компания занимается разработкой следующих частей своих популярных серий – Project TL (сиквел оригинальной Lineage), Aion 2, Blade & Soul M (мобильная версия), Blade & Soul S (стратегическая RPG, что бы это ни значило), Blade & Soul Console, Lineage II M и Blade & Soul 2.

Компании принадлежат студии ArenaNet (серия Guild Wars), Iron Tiger Studios, в которой год назад прошла серия увольнений, и Ntreev Soft (онлайн-гольф PANGYA и MMORPG Trickster Online). NCSoft считается второй по размеру южнокорейской игровой компанией.

В 2011 году большой фанат бейсбола Ким Тэк Джин создал профессиональную команду NC Dinos, принадлежащую NCSoft и с 2013 г. играющей в корейской высшей лиге. Для корейских компаний нормально иметь собственные бейсбольные команды, в высшей лиге, KBO League, помимо NC Dinos, играют такие команды как Kia Tigers, KT Wiz, LG Twins и Samsung Lions.

9. Ясухиро Фукусима

Состояние $1,7 млрд

Место в общем списке 1521

Возраст 73 лет

Страна Япония

Компания Square Enix

Основанная Ясухиро Фукусима еще в 1975 г. Enix – одна из старейших игровых компаний в мире. Причем до 1982 г. она занималась изданием газеты, рекламирующей недвижимость, а на игровой рынок попала практически случайно. Список разработанных и изданных за прошедшие 40 лет игр Enix занял бы слишком много места, но самую известную ролевую серию компании, стартовавшую еще в 1986 г., вы наверняка знаете – это Dragon Quest.

В 2003 г. Enix слилась с другим японским игровым гигантом, Square, сформировав холдинг Square Enix, процветающий и по сей день. Причем «выжившей» в результате слияния оказалась именно Enix, а Square была упразднена.

На текущий момент Square Enix владеет торговыми марками Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, а также издает игры сторонних и собственных студий. Среди грядущих релизов Square Enix: Final Fantasy VII Remake (10 апреля 2020), Marvel’s Avengers (4 сентября 2020), Dying Light 2 (2020), Babylon’s Fall (2020), Outriders (2020) и другие.

Ясухиро Фукусима остается почётным председателем Square Enix Holding и владеет 25% акций компании.

10. Маркус Перссон

Состояние $1,7 млрд

Место в общем списке 1531

Возраст 41 год

Страна Швеция

Компания Mojang

Маркус «Notch» Перссон – человек, который придумал Minecraft. А первую свою игру он разработал еще в возрасте 8 лет для Commodore 128. Четыре года Перссон проработал в компании King.com, занимающуюся мобильными играми.

В 2009 г. Notch начал разработку креативной песочницы Minecraft. Вначале это был клон Infiniminer от Zachtronics, использующий код предыдущего проекта Маркуса, а разработкой игры программист занимался в свободное от основной работы время. Но продажи ранней версии Minecraft внезапно пошли хорошо и Notch оставил основную работу, сосредоточившись на игре. В 2010 г. Маркус побывал в гостях у Valve и получил предложение работы от самого Гейба Ньюэлла, но отказался. Вместо перехода в Valve Перссон вместе с двумя коллегами создал собственную компанию – Mojang.

Окончание вы наверняка знаете. В 2014 г. Minecraft стал настолько популярен, что Mojang заинтересовалась Microsoft, и Маркус Перссон продал компанию за $2,5 млрд. Другие проекты как самого Перссона, так и Mojang в составе Microsoft не снискали такой популярности как Minecraft. Посмотрим, получится ли это у «рогалика» Minecraft Dungeons, который должен выйти в 2020 г.

В последнее время, после критики ряда его высказываний как гомофобских, сексистских и расистских, Перссон не любит общаться с прессой.

11. Ши Ючжу

Состояние $1,5 млрд

Место в общем списке 1686

Возраст 58 год

Страна Китай

Компания Giant Interactive

Ши Ючжу – президент основанной в 2005 г. компании Giant Interactive, еще одного крупного китайского оператора онлайн-игр. Самые известные MMORPG от Giant Interactive это ZT Online 1 Series, ZT Online 2, Elsword, Allods Online.

Начинал бизнесмен еще в конце 80-х гг. прошлого века, занимаясь продажей компьютерного железа. Сейчас Ши Ючжу интересуется инвестициями в банковский сектор, китайский рынок рисового вина и другие сферы.

12. Марк Пинкус

Состояние $1,3 млрд

Место в общем списке 1806

Возраст 54 год

Страна США

Компания Zynga

Марк Пинкус – основатель и директор компании Zynga, выпускающей мобильные и социальные игры. Среди проектов компании такие популярные приложения как FarmVille, Zynga Poker, Words with Friends, Mafia Wars. Zynga активно покупала (и закрывала) сторонние студии, выпускала игры в партнёрстве с Hasbro.

До Zynga у Пинкуса было три других стартапа, в том числе и созданная в 2003 г. Tribe.net – одна из первых социальных сетей. Сам же Пинкус на ранних стадиях инвестировал в Napster, Friendster, Facebook, Twitter и другие IT-компании.

13. Чэнь Тянь Цяо

Состояние $1,2 млрд

Место в общем списке 1904

Возраст 47 лет

Страна Китай

Компания Shanda

Сегодня Shanda Group, компания, созданная Чэнь Тянь Цяо в 1999 г. занимается международными инвестициями, но до 2014 г. она была известна как оператор онлайн-игр. Самые известные проекты Shanda – The World of Legend и Magical Land, которые позволили ей в 2004 г. стать крупнейшей игровой компанией Китая.

Сейчас Shanda Group принадлежат доли в таких западных компаниях как Lending Club (кредитование), Legg Mason (инвестиции), Sotheby’s (аукционы произведений искусства), Community Health Systems (медицина) и др. На данный момент Чэнь Тянь Цяо проживает в Калифорнии.

14. Кагэмаса Кодзуки

Состояние $1,1 млрд

Место в общем списке 2015

Возраст 80 лет

Страна Япония

Компания Konami

80-летний Кагэмаса Кодзуки, основатель компании Konami, продолжает принимать участие в жизни своего бизнес-детища, хотя фактически компанией сегодня руководит его сын Такуя Кодзуки.

Konami была основана в 1969 г. как прокатчик и наладчик музыкальных автоматов. Сегодня, кроме разработки видеоигр, Konami занимается дистрибуцией коллекционных карт, аниме, игральных и аркадных автоматов. Кроме того, компания владеет сетью казино по всему миру и сетью фитнесс-клубов в Японии.

Среди игр Konami, первая из которых вышла еще в 1977 г., такие известные серии как Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Contra, Pro Evolution Soccer, Dance Dance Revolution и др.

15. Сюй Бу

Состояние $1,1 млрд

Место в общем списке 2071

Возраст 43 года

Страна Китай

Компания Duoyi Network

Сюй Бу – основатель компании Duoyi Network. Созданная в 2006 году студия занимается разработкой и изданием пошаговых и мобильных MMORPG. Самые известные проекты компании – серии Dream World и Shenwu, выходившие на ПК, Android и iOS. В 2017 Duoyi Network была названа четвертой по величине среди всех игровых компаний Китая.

16. Хадзимэ Сатоми

Состояние $1,1 млрд

Место в общем списке 2104

Возраст 78 года

Страна Япония

Компания Sega Sammy Holdings

Хадзимэ Сатоми – основатель Sammy Corporation, с 1975 г. занимающейся поставкой машин для патинко (японских игровых машин, представляющих собой нечто среднее между традиционным западным игровым автоматом и вертикальным пинболом). Патинко очень популярно в Японии и Южной Корее. Впрочем, занималась Sammy и видеоиграми, выпуская такие популярные серии как Guilty Gear, The Rumble Fish и Survival Arts. В 2004 г. Sammy поглотила легендарную Sega Corporation, сформировав холдинг Sega Sammy.

Интересно, что Sega старше Sammy. Компания была создана еще в 1940 г. как Standard Games в Гонолулу на Гавайях и обслуживала игровые автоматы для персонала военных баз. После окончания войны, когда американские военные базы появились в Японии, Standard Games отправила сотрудников в Страну восходящего солнца и там была создана занимающаяся аналогичным бизнесом Service Games (SeGa). В начале 80-х гг. прошлого века компания стала заниматься выпуском домашних игровых консолей и игр для них, но после неудачи с Dreamcast в конце 90-х дела у Sega пошли не очень.

Самые известные игровые серии Sega – Sonic the Hedgehog, Total War, Yakuza, Virtua Fighter. Среди вышедших и запланированных на этот год релизов Sega такие проекты как: Yakuza: Like a Dragon (16 января 2020), Yakuza 5 (11 февраля 2020), Sakura Wars (28 апреля 2020), A Total War Saga: Troy, Guilty Gear Strive, Kerbal Space Program 2. Плюс фильм Sonic the Hedgehog, который вышел в широкий прокат на этой неделе.

Всего 16 человек из более чем 2600 миллиардеров заработали свое состояние на видеоиграх. И да, среди них нет ни одного представителя EA, Ubisoft, Activision и Blizzard. Да и разброс стран не так уж велик – США, Китай, Япония и Южная Корея, плюс всего лишь один европеец – Марк Пинкус. Кстати, за последний месяц, в связи со вспышкой коронавируса в Китае, состояние всех игровых миллиардеров ожидаемо выросло, и они поднялись чуть выше в списке богачей Forbes.