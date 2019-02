MWC Barcelona 2019: все будет 5G!

Все основные анонсы нынешней выставки MWC 2019 уже были освещены на нашем сайте в многочисленных новостях, в этом же материале мне хотелось бы поделиться некоторыми личными впечатлениями от увиденного в залах Fira Barcelona Gran Via.

5G

Основной тренд нынешней выставки MWC 2019 — 5G и все области, куда можно приспособить эту технологию. 5G-смартфоны демонстрировались, кажется, на каждом втором стенде (отдельно обращала на себя внимание Lenovo, объявившая о первом в мире смартфоне с возможностью апгрейда до 5G — для Moto Z3 будет доступна специальная сменная панель со встроенной батареей, которая добавит смартфону поддержку 5G), а если стенд принадлежал компании, не являющейся производителем смартфонов, то почти наверняка на нем можно было увидеть, как именно эта фирма предполагает использовать 5G, как только она станет доступна широким массам — это и безопасность движения в городе, и «облачные» компьютерные игры, и распределенные дата-центры… В общем, после пары дней, проведенных на MWC 2019, начинает казаться, будто внедрение 5G — это вопрос уже практически решенный, и станет повсеместно доступно уже буквально завтра, ну максимум — послезавтра. Осталось только поставить в известность операторов мобильной связи, да.

Foldable phones

И второй тренд выставки — сгибаемые дисплеи. На стендах можно было полюбоваться и на Samsung Galaxy Fold, и на Huawei Mate X — правда, в отличие от всех остальных моделей, эти были выставлены за стеклом, и потрогать их руками (а тем более — самостоятельно погнуть) не разрешалось, можно было только фотографировать с безопасного расстояния, причем в статике — процесс их складывания также не демонстрировался.

Увидеть же, как именно происходит сгибание и разгибание подобного экрана, можно было, например, на стенде TCL, где были выставлены образцы гибкого AMOLED-дисплея (диагональ 7,2 дюйма, разрешение 2048х1536 точек, максимальная яркость 350 нит, внешний радиус места сгиба в сложенном состоянии — 5 мм). Гнулся он медленно (экраном наружу), полное складывание не выполнялось — однако в целом выглядело это действительно впечатляюще, каких-либо стыков или других артефактов изображения на экране в месте сгиба заметить не удалось.

Sony Xperia 1, 10 и 10 Plus

Живьем смартфоны выглядят интереснее, чем на пресс-фото — да, дизайн обновился минимально (главное новшество — снизу рамка такая же тонкая, как и по бокам, и выглядит это действительно здорово), да, сверху фирменная широченная, как по нынешним меркам, полоса, которая не оправдана, кажется, ничем, кроме стремления до последнего держаться за свои традиции… но тем не менее, в руках Xperia 10 и 10 Plus ощущаются хорошо, особенно первый — он оказывается непривычно узким, как для современных «лопат», и поэтому отлично ложится в ладонь. 10 Plus заметно крупнее, однако в пределах разумного — сейчас есть модели и побольше размерами. Корпуса из пластика с очень удачной имитацией «под металл» (достаточно сказать, что я был уверен в том, что это настоящий металл, пока не ознакомился с характеристиками) на фоне стеклянных корпусов кажутся возвращением к старым добрым денькам, когда можно было не беспокоиться о сохранности корпуса, и силиконовый чехол покупали только самые бережливые пользователи — новые «эксперии» не норовят выскользнуть из рук, при этом вид сзади отнюдь не кажется чем-то устаревшим или «дешевым» по сравнению с той же Xperia 1, у которой тыльная сторона, традиционно для современных флагманов, все-таки стеклянная.

Если более доступные «десятки» можно было подержать в руках, то флагман, к сожалению, был доступен только на столах для фотосессий (с табличками «руками не трогать») или жестко прикрученным к демонстрационным стендам HDR, Hi-Res Audio и Dolby Atmos, где можно было максимум потрогать его корпус и экран, но не покрутить в руках для оценки эргономики.

Что ж, HDR-экран у Xperia 1 действительно отличный, рамки небольшие, смотреть кино на нем одно удовольствие, а вот эффекта Dolby Atmos (демонстрировался на фирменных беспроводных наушниках с активным шумоподавлением WH-1000XM3, в качестве демо использовался трейлер Jumanji с возможностью в любой момент включить и выключить эту технологию) услышать так и не удалось — отличия были в лучшем случае очень слабыми, в худшем — не наблюдались вовсе.

Кроме кинематографических пропорций экрана 21:9 и широкой верхней рамки без «моноброви», все три модели имеют еще одну общую особенность — довольно странное размещение регулировки громости, которая находится значительно ниже кнопки включения, в том месте, где пользователи смартфонов Sony привыкли искать спуск затвора камеры. Плюс аппаратные кнопки у новинок чересчур тонкие, слабо выступают над корпусом и дают довольно слабый «фидбек» при нажатии.

Nokia 9 Pure View

Никаких новых «бананов» или странных реинкарнаций легендарных моделей досмартфонной эры — в этот раз HMD привезла на выставку линейку бюджетных моделей и флагман Nokia 9 Pure View. Надо признать, вживую пресловутая «пентакамера» выглядит так же странно, как и на официальных фото — спасибо хоть, все эти объективы (которые, честно говоря, выглядят как тест на трипофобию, и да, лучше не гуглите эти картинки) не выступают над корпусом — поверхность задней крышки в этом месте абсолютно гладкая, палец чуть «цепляется» только за небольшой наплыв корпуса над вспышкой. Если же не поворачивать его спиной — Nokia 9 смотрится очень неплохо, отсутствие выреза (и довольно тонкая рамка сверху) радует, в ладони аппарат ощущается хорошо. Сканер отпечатков пальцев — подэкранный (к сожалению, скорость его срабатывания проверить не удалось), не самая худшая батарея, Android One и вполне приемлемая, как для флагмана, цена — в общем, впечатление от смартфона после быстрого знакомства осталось хорошее.

LG V50 TwinQ

В плане дизайна новинка от LG живьем, откровенно говоря, не особо впечатлила — никаких особых изысков, которые невольно ждешь от нынешних флагманов, нет, выглядит довольно стандартно и внешне мало отличается от других современных смартфонов. Стеклянный корпус, рамки вокруг экрана относительно широкие, вырез по нынешним меркам довольно крупный — это именно что «монобровь», тенденции перехода к «капле» обошли LG V50 стороной. Но если абстрагироваться от дизайна, аппарат в целом хороший — шустрая оболочка, приятный яркий экран, мощный процессор и хорошая батарея — по толщине и весу смартфона и не скажешь, что внутри установлен аккумулятор на 4000 мА*ч.

А вот чехол со вторым экраном — LG Dual Screen, который на стадии анонса мог показаться таким себе бюджетным ответом на сгибающиеся смартфоны других производителей, вживую несколько неожиданно оказался интересной штукой, вполне имеющей право на жизнь. Как минимум на данный момент такое решение выглядит практичнее гнущихся экранов (к которым у всех, с кем я общался в рамках выставки, первый вопрос был один и тот же — «сколько проживет такой смартфон»). К сожалению, Dual Screen не позволяет раскрыть одно приложение на два экрана, однако одновременная работа с двумя запущенными приложениями становится на порядок удобнее. Так, в режиме Dual Screen можно, например, скинуть в мессенджер свое местонахождение в Google Maps, или вывести на второй экран дополнительные видоискатели для всех трех модулей камеры с возможностью быстрого выбора фокусного расстояния. Для игрового режима на втором экране можно открыть виртуальный геймпад и превратить смартфон в достаточно удобную портативную игровую консоль. Единственный недостаток такого решения — с пристегнутым вторым экраном смартфон становится весьма громоздким в сложенном состоянии.