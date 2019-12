Рецензия на фильм «Аэронавты» / The Aeronauts

Актеры Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс вновь появились в совместном фильме. На этот раз их картина рассказывает о событиях 150-летней давности. В ленте «Аэронавты» (The Aeronauts) они сыграли персонажей, которые рискуют своей жизнью, чтобы совершить полет на воздушном шаре и научиться составлять прогноз погоды.

«Аэронавты» / The Aeronauts Жанр драма, приключения

Режиссер Том Харпер

В ролях Эдди Редмэйн (Джеймс Глейшер), Фелисити Джонс (Амелия Рен), Фиби Фокс (Антония), Химеш Патель (Джон Трю), Тим Макиннерни (Эйри), Том Кортни (Артур Глейшер), Венсан Перес (Пьер Рене), Роберт Гленистер (Нед Чамберс), Энн Рейд (Этель Глейшер), Ребекка Фронт (Фрэнсис) и др.

Компании Mandeville Films, FilmNation Entertainment, Amazon Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Картина «Аэронавты» начинается с момента, когда воздушный шар с двумя пассажирами вот-вот отправится в воздух. Вокруг него собрались зеваки, жаждущие стать свидетелями зрелищного события. В корзине летательного аппарата находятся двое отважных героев, обещавших публике, что они смогут изменить историю человечества. Когда заканчивается шоу, а шар начинает подниматься вверх, появляются испытания, препятствующие научным открытиям.

В основу фильма положен реальный полет, состоявшийся в 1862 году. Тогда метеоролог по имени Джеймс Глейшер отважился подняться в воздух, планируя побить мировой рекорд, а также провести наблюдения за верхними слоями атмосферы. Это было крайне рискованное путешествие, которое могло стоить Глейшеру жизни. Все обошлось благодаря усилиям его спутника – опытного аэронавта Генри Трейси Коксвелла, руководившего передвижением воздушного шара.

Как ни странно, Коксвелла в фильме вы не увидите. Его, следуя новым тенденциям кинематографа, заменили на женского персонажа, которого сыграла Фелисити Джонс. Таким было решение режиссера Тома Харпера (ставил сериал Philip K. Dick’s Electric Dreams) и сценариста Джека Торна (работал над сериалом His Dark Materials).

Создатели фильма написали сценарий, поместив туда бесстрашную героиню. Она стала собирательным персонажем, отображающим опыт женщин-аэронавтов. Это довольно хорошо, да вот только не ценой такой подмены. Но, увы, трем главным героям в корзине было бы тесно, поэтому бедолагу Коксвелла туда не пригласили, а его подвиги приписали не существовавшему человеку.

Зная это, ленту не стоит воспринимать как историческую экранизацию — скорее как эффектный фильм, благодаря которому можно отправиться в визуальное воздушное путешествие. Это действительно так – картину снимали с помощью камеры IMAX, поэтому на соответствующем экране она произведет хорошее впечатление.

Что касается исполнителей главных ролей, то Эдди Редмэйн, сыгравший ученого Джеймса Глейшера, уже снимался с Фелисити Джонс. Актеры играли главные роли в ленте «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything). В новом фильме у артистов менее драматичные выступления, тем не менее, их персонажи тоже проходят через ряд испытаний. Они борются за жизнь, вступают в конфликты и быстро переключаются на внешние факторы, которые пугают и восхищают пассажиров воздушного шара.

Оба актера хорошо вписываются в атмосферу второй половины XIX века, соответствуя манерам тех лет. Редмэйну как никому другому подходят исторические фильмы, в которых он играет увлеченных и отчасти безрассудных персонажей. Нечто похожее уже было в других картинах актера, однако это не мешает ему хорошо выполнять свою работу. То же можно сказать и о Фелисити Джонс, демонстрирующей отвагу и выдержку.

Стоит подметить, что одним полетом сюжет фильма не ограничивается. Самые напряженные моменты сценаристы разбавляют воспоминаниями о том, как центральные персонажи решили объединить свои силы. Все началось с героя Эдди Редмэйна, для которого было важно доказать скептикам, что у метеорологии есть научная основа.

Какой-то особенной интриги в флешбеках нет, поэтому они особо не оживляют фильм. Во многом сценарий повторяет клише других лент, рассказывающих истории великих открытий. Поэтому интереснее всего наблюдать за сценами, происходящими на воздушном шаре — там героям предстоит испытать разнообразие физических трудностей, с которыми сталкивается человек, поднимаясь на большую высоту.

Фильм «Аэронавты» показывает авантюрное и красивое (благодаря компьютерной графике) приключение. Вместе с этим, в нем есть предсказуемый фон, лишенный задора, и искажение реальной истории. Несмотря на это, картина вполне подходит для семейного просмотра в кинотеатре, где можно оценить зрелищные сцены.