Рецензия на фильм «Вита и Вирджиния» / Vita & Virginia

Личность писательницы Вирджинии Вулф привлекает кинематографистов, но не всем удается снять удачное кино о ней. Новый фильм «Вита и Вирджиния» рассказывает об эпизоде из ее личной жизни, который вдохновил Вулф на создание романа «Орландо». В ленте события столетней давности сочетаются с современной музыкой и компьютерной графикой, что никак не делает ее лучше.

«Вита и Вирджиния» / Vita & Virginia Жанр мелодрама

Режиссер Чания Баттон

В ролях Джемма Артертон (Вита Сэквилл-Уэст), Элизабет Дебики (Вирджиния Вулф), Изабелла Росселлини (леди Сэквилл), Руперт Пенри-Джонс (Гарольд Никольсон), Питер Фердинандо (Леонард Вулф), Эмиральд Феннел (Ванесса Белл) и др.

Компании Mirror Productions, Blinder Films, Cutting Edge

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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«Вита и Вирджиния» – это попытка пофантазировать о том, как развивался роман между двумя знаменитыми английскими писательницами. Действие фильма происходит в Лондоне в 1920-е годы. Вита Сэквилл-Уэст – свободная и нестандартно мыслящая женщина, чьи книги успешно продаются и обсуждаются в высших кругах. Она любит нарушать правила, провоцировать публику и всегда жаждет получить желаемое. Однажды объектом ее обожания становится Вирджиния Вулф – более гениальная, но менее продаваемая писательница, страдающая головными болями и галлюцинациями.

Фильм постоянно делает акцент на противоположности двух героинь. Это заметно не только в проявлении их характеров, но и в том, чем они окружают себя. Дом Виты Сэквилл-Уэст подчеркивает ее аристократическое происхождение – на фоне помпезного гарнитура висят многочисленные картины. А вот рабочее место Вулф существует в отчужденности за закрытой дверью, как и сама Вирджиния.

Режиссер фильма Чания Баттон (на счету которой работа над неудачным инди-фильмом Burn Burn Burn) увлекается и другими контрастами, которые отнимают у фильма слаженность. На экране несколько раз появляется компьютерная графика, отображающая психическое состояние Вулф. Но еще более неуместный элемент фильма – это современная музыка, которая звучит уже на первых минутах ленты и сопровождает главных героев на протяжении всей картины. Вполне возможно, что эти приемы должны были освежить привычный формат костюмированных мелодрам, но результат монтажа оставляет после себя странные впечатления. Кажется, что на экране очередной сериал Netflix, заигрывающий с молодой аудиторией.

Немного спорно воспринимается и способ общения героинь. Они зачитывают письма, написанные друг другу, глядя прямо в камеру. По мере того, как развивается их роман, переписка становится насыщеннее. Но чем больше режиссер пытается отобразить чувства женщин, тем искусственнее они выглядят на экране.

Роль Виты Сэквилл-Уэст досталась Джемме Артертон («Принц Персии: Пески времени», «Охотники на ведьм»). А Вирджинию Вулф могла сыграть Ева Грин, но она выбыла из проекта до начала съемок. Вскоре ее заменили на Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Вдовы»). Нельзя сказать, что с перевоплощением она справляется плохо, скорее Дебики просто не повезло с режиссером и сценарием, из-за которых не было пространства для драматического перфоманса. Даже проявления безумия ее персонажа решили изобразить не эмоциями, а графическими птицами.

Ко всему прочему, фильм, который рассказывает о двух интересных женщинах, от начала до конца кажется крайне скучным. Красивые костюмы и интерьеры компенсируют завязку, но после становятся видны проблемы в постановке. Когда появляется поток сознания, иллюстрирующий мировоззрения героинь, с ним совершенно не справляются создатели ленты.

Романтическая связь, основанная на реальных событиях, дает много пространства для художественного осмысления. Жаль, что фильм «Вита и Вирджиния» оказался слишком поверхностным и сосредоточенным на дополнительных элементах, а не на самой истории.