Самые интересные новые фильмы октября

Кажется, будто прокатчики и стриминговые сервисы решили выпустить все фильмы мира именно в октябре, настолько актуальная афиша количественно убедительнее сентябрьской. Начнется месяц со встречи с советскими зомби, затем мы плавно перенесемся в гущу калифорнийского пожара, после чего познакомимся поближе со звездой MMA и UFC и с гостем из цифрового мира. Далее встретимся с грабителем по призванию, во второй раз услышим звонок зловещего черного телефона (Хэллоуин на носу, как-никак), вспомним хиты Брюса Спрингстина. Финализируется месяц ядерной ракетой в сторону США, догадками пары конспирологов и бешеными родительскими собраниями в школе. Из лент на любой вкус выбирайте то, что интересно именно вам.

«Грязная игра» / Play Dirty

Дата выпуска: 1 октября

Режиссер: Шейн Блейк

В ролях: Марк Уолберг, Лакит Стэнфилд, Роза Салазар, Тони Шалуб, Киген-Майкл Ки, Нат Вольф, Томас Джейн, Пета Уилсон

Жанр: боевик, триллер

Релиз: Prime Video

Профессиональный грабитель Паркер получает возможность совершить крупное ограбление. Но для этого ему придется перехитрить южноамериканского диктатора, нью-йоркскую мафию и самого богатого человека в мире.

Сюжет ленты основан на серии книг «Паркер» американского писателя Дональда Э. Вестлейка, известного под псевдонимом Ричард Старк. Возможно, именно поэтому поначалу на главную роль приглашали Роберта Дауни-младшего, но с ним не срослось и в итоге его место занял Марк Уолберг. Постановщиком выступил Шейн Блэк, и это его первый режиссерский и сценарный проект после позорного «Хищника» образца 2018 года. Фильм будет выпущен студией Amazon MGM через Prime Video 1 октября.

«Каховский объект» / «Каховський об’єкт»

Дата выпуска: 1 октября

Режиссер: Алексей Тараненко

В ролях: Марина Кошкина, Дмитрий Павко, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Андрей Подлесный, Ирина Кудашова, Орест Пасечник

Жанр: антисоветский зомби-хоррор

Релиз: кинотеатры

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

События происходят после террористического подрыва Каховской дамбы российской армией. Отряд украинских военных во главе с героиней с позывным «Мара» попадает в тайный бункер, обнаруженный на дне разрушенного водохранилища. Там во время холодной войны СССР проводил опыты на людях. Их последствия до сих пор находятся в бункере в виде солдат советской армии, которые превратились в ходячих мертвецов. Теперь, чтобы выжить и не допустить распространения заразы, украинским военным любой ценой необходимо уничтожить советских зомби.

«Каховский объект» был создан командой, работавшей над прошлогодней «Конотопской ведьмой», и позиционируется как антисоветский зомби-муви. Он призван, по словам создателей, деромантизировать «совок» и наконец полностью выбросить его из жизни украинцев.

«Украденная» / Stolen Girl

Дата выпуска: 2 октября

Режиссер: Джеймс Кент

В ролях: Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Мэтт Крейвен, Ана Голджа

Жанр: боевик, триллер

Релиз: кинотеатры

Это история об американке, которая более десяти лет разыскивает свою дочь после того, как отец похитил и вывез ребенка на Ближний Восток. Фильм вдохновлен реальной историей Морин Даббаг — женщины из Вирджинии, чей бывший муж похитил их двухлетнюю дочь и вывез на Ближний Восток в 1992-м. Она провела более 10 лет в поисках девочки — одной из 1000 детей, которые ежегодно незаконно похищаются и вывозятся из США. Заниматься поисками дочери будет Кейт Бекинсейл, ее партнером на съемочной площадке стал Скотт Иствуд.

«Месть» / The Tin Soldier

Дата выпуска: 2 октября

Режиссер: Брэд Фурман

В ролях: Скотт Иствуд, Джон Легуизамо, Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Нора Арнезедер, Рита Ора

Жанр: боевик, триллер

Релиз: кинотеатры

«Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать о его планах. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано — бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отобрал у него все, включая любовь всей его жизни» — говорится в официальном сообщении Festivals Cinema.

Создателям фильма удалось собрать хороший актерский состав, из-за чего мы и обращаем внимание на это кино, но, судя по текущим рейтингам, им не удалось сделать качественно. Скотт Иствуд, выходит, настоящая звезда этой кинонедели, ведь две разные ленты с ним будут прокатываться одновременно в соседних залах кинотеатров. Роберта Де Ниро жаль.

«Автобус в огне» / The Lost Bus

Дата выпуска: 3 октября

Режиссер: Пол Гринграсс

В ролях: Мэтью Макконахи, Америка Феррера, Юл Васкес, Эшли Аткинсон, Леви Макконахи, Кейт Уортон, Дэнни Маккарти

Жанр: драма о выживании, фильм-катастрофа

Релиз: Apple TV+

Обычному водителю школьного автобуса Кевину Маккею приходится вывозить детей и их учительницу в безопасное место из-за пожара Camp Fire 2018 года, который стал самым смертоносным пожаром в истории Калифорнии.

«Автобус в огне» основан на документальной книге «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре» Лиззи Джонсон, появившейся на полках книжных магазинов в 2021 году и рассказывающей об указанном в синопсисе пожаре.

После солидной паузы на экраны возвращается Мэтью Макконахи — напомним, его предыдущее появление в полнометражном кино (без учета проектов, где актер занимался сугубо озвучкой) состоялось еще в «Джентльменах» (2020) Гая Ричи. Ну и яблочный сервис снова обращается к теме пожаров после недавнего «Дыма», правда, жанрово это совершенно разные истории.

«Стив» / Steve

Дата выпуска: 3 октября

Режиссер: Тим Милантс

В ролях: Киллиан Мерфи, Джей Ликурго, Трейси Ульман, Эмили Уотсон, Симби Аджикаво, Роджер Аллам

Жанр: драма

Релиз: Netflix

Действие разворачивается в середине 1990-х годов в течение одних суток. Стив — директор школы для мальчишек с социальными и поведенческими проблемами. Да и у самой школы куча забот — от избытка кадров до недостатка финансирования. Когда в учебное заведение приезжает команда репортеров, это негативно влияет на Стива и его ментальное состояние.

Сценаристом ленты выступил английский писатель Макс Портер, который адаптировал свою новеллу «Шай» (2023) в киносценарий, сместив основной акцент именно на персонаже Киллиана Мерфи. Для ирландского актера это уже вторая подряд совместная работа с постановщиком Тимом Милантсом после прошлогодней исторической драмы «Такие мелочи». Сам режиссер отмечал, что фильм является «любовным письмом стилистике 90-х», ссылаясь на заветы Догмы 95 и вспоминая «Реквием по мечте» (2000) Даррена Аронофски.

«Несокрушимый» / The Smashing Machine

Дата выпуска: 9 октября

Режиссер: Бенни Сафди

В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер, Бас Руттен, Александр Усик, Ишии Сатоши

Жанр: биографическая спортивная драма

Релиз: кинотеатры

«Марка Керра называли «разрушительной машиной». Звезда MMA и UFC, абсолютный чемпион, которого боялись на ринге и обожали в медиа. Но за кулисами — совсем другой мир. Борьба с болью, зависимостью, давлением славы и… самим собой. Фильм воспроизводит взлеты и падения легенды спорта, его братство с соперниками и судьбоносный бой с украинским боксером, который изменил все. Это история силы, уязвимости и внутренней воли» — вот такой сюжет нам обещает прокатчик Kinomania Film Distribution.

«Несокрушимый» стал тем фильмом, где здоровяку Дуэйну Джонсону пришлось наконец-то сыграть сложную драматическую роль, существенно отличающуюся от стандартного амплуа в привычной блокбастерной ерунды вроде «Кодовое имя «Красный» (2024). После премьеры на Венецианском кинофестивале лента получила 15-минутные овации, а сам бывший реслер не смог сдержать слез, учитывая такое теплое восприятие.

Срежиссировал этот спортивный байопик Бенни Сафди, предыдущей работой которого (совместной с братом Джошуа) была драма «Неограненные драгоценности» (2019), где лучшую драматическую роль в карьере выдал комик Адам Сэндлер. Теперь вот, похоже, пришла очередь и Скале показать, на что он способен. Ну и, конечно, не можем не отметить участие в проекте нашего чемпиона Александра Усика

«Трон: Арес» / Tron: Ares

Дата выпуска: 9 октября

Режиссер: Йоахим Реннинг

В ролях: Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли, Джоди Тернер-Смит, Кэмерон Монеген, Сара Дежарденс, Хасан Минхаж, Джиллиан Андерсон, Джефф Бриджес

Жанр: научно-фантастический боевик

Релиз: кинотеатры

Официальный синопсис Walt Disney Pictures звучит так: «Фильм рассказывает о чрезвычайно развитой программе Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный для выполнения опасной миссии, что станет первой встречей человечества с существами искусственного интеллекта».

«Арес» должен стать третьим фильмом в киносерии «Трон»: первый Стивена Лисбергера вышел в далеком 1982-м и предложил передовые на то время визуальные эффекты; второй, «Наследие» Джозефа Косински, премьеровался в 2010-м и под электронные биты Daft Punk давил стилем над содержанием.

На этот раз история примечательна тем, что цифровые персонажи попадут в реальный мир, а не наоборот, как это было раньше. За музыку будут отвечать культовые Nine Inch Nails, за постановку — норвежский специалист Йоахим Реннинг, в фильмографии которого можно увидеть блокбастеры «Пираты Карибского моря: Месть Салазара» (2017), «Малефисента: Повелительница тьмы» (2029) и прошлогоднюю «Девушку и море», получившую всеобщее признание.

Если бы не идиотское желание Джареда Лето выступать на болотах, было бы вообще очень хорошо. Также напомним, что грядущая лента вошла в наш ТОП 10 будущих фантастических фильмов, которые вы обязательно должны увидеть.

«Порочный» / Vicious

Дата выпуска: 10 октября

Режиссер: Брайан Бертино

В ролях: Дакота Фаннинг, Кэтрин Хантер, Мэри Маккормак, Рэйчел Бланшар, Девин Некода, Клеа Скотт, Эмили Митчелл

Жанр: фильм ужасов

Релиз: Paramount+

Женщина по имени Полли вынуждена бороться за выживание, когда она проваливается в кроличью нору, содержащуюся внутри подарка от таинственного ночного гостя.

Изначально премьера этой причудливой истории была запланирована в кинотеатрах, однако в августе The Hollywood Reporter сообщил, что кинотеатральный релиз отменен и вместо этого фильм выйдет на Paramount+ 10 октября. Главную роль исполнила Дакота Фаннинг — в прошлом году она также играла в хорроре «Надзиратели», а в режиссерах здесь — Брайан Бертино, самой известной работой которого являются его дебютные «Незнакомцы» (2008) с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом в главных ролях.

«Женщина из каюты №10» / The Woman in Cabin 10

Дата выпуска: 10 октября

Режиссер: Саймон Стоун

В ролях: Кира Найтли, Гай Пирс, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Ханна Уоддингем, Дэвид Моррисси

Жанр: психологический триллер

Релиз: Netflix

Молодая журналистка Лора Блэклок планирует осветить первый рейс роскошного круизного лайнера, на котором она оказывается вместе с другими гостями. Но во время морского путешествия женщина становится свидетельницей того, как одного из пассажиров буквально выбрасывают за борт. Загвоздка заключается в том, что ни среди гостей, ни среди членов экипажа нет пропавших.

«Женщина из каюты №10» — это киноадаптация одноименного романа британской писательницы Рут Вейер. После публикации книги в 2016 году права на экранизацию приобрела сеть CBS, однако в итоге они перешли к всемогущему Netflix. Кира Найтли продолжает сотрудничество со стриминговым гигантом после шпионского недоразумения «Черные голуби» (2024).

«Грабитель по призванию» / Roofman

Дата выпуска: 16 октября

Режиссер: Дерек Сианфранс

В ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Бен Мендельсон, Узо Адуба, Лакит Стэнфилд, Джуно Темпл, Мелони Диас, Эмори Коэн, Тони Револори

Жанр: биографическая криминальная комедия

Релиз: кинотеатры

В центре повествования находится беглый заключенный Джеффри Манчестер — бывший унтер-офицер резерва армии США, известный как «Roofman» из-за его склонности воровать, в частности, в ресторанах McDonald’s, проникая туда через крышу. После побега из тюрьмы главный герой избежал задержания полиции, спрятавшись в пустом магазине Toys «R» Us.

В настоящее время Джеффри Манчестер отбывает наказание в Центральной тюрьме города Роли, штат Северная Каролина — срок его наказания истекает 4 декабря 2036 года. На экране воплощать персонажа будет Ченнинг Татум, а роль сотрудницы магазина игрушек Toys «R» Us, матери-одиночки и возлюбленной Джеффри — Кирстен Данст.

«Черный телефон 2» / Black Phone 2

Дата выпуска: 16 октября

Режиссер: Скотт Дерриксон

В ролях: Итан Хоук, Мейсон Темз, Мадлен Макгроу, Джереми Дэйвис, Мигель Мора, Демиан Бичир, Арианна Ривас

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Релиз: кинотеатры

«Финну уже 17 и он до сих пор пытается упорядочить свою жизнь после похищения. Тем временем его сестра Гвен во снах начинает получать звонки с черного телефона и видеть тревожные видения трех ребят, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере «Альпийское озеро». Решив разгадать эту тайну и положить конец мучениям — своим и брата, — Гвен убеждает Финна поехать в лагерь во время зимней метели. Теперь им предстоит столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще сильнее — и гораздо важнее для них обоих, чем они это себе представляли» — говорится в описании от прокатчика B&H Film Distribution.

Фильм является продолжением «Черного телефона» (2022), сюжет которого, в свою очередь, основан на одноименном рассказе Джо Хилла (сына Стивена Кинга), входящий в сборник «Призраки 20 века» (2004). Итан Хоук в роли зловещего маньяка, Мейсон Темз, Мадлен Макгроу и Джереми Дэвис возвращаются к своим ролям, так же как и Скотт Дерриксон — в режиссерское кресло.

«10 блогерят»

Дата выпуска: 16 октября

Режиссер: Александр Щур

В ролях: Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кэнди Суперстар, Оля Шелби, Александр Терен, alyona alyona, Джозефина Джексон

Жанр: детективная комедия

Релиз: кинотеатры

10 звезд оказываются запертыми на съемочной площадке, где таинственный ведущий (прямо как в популярном Youtube-шоу «Разряд») запускает безжалостную игру. Теперь каждые 10 минут аудитория причудливого реалити будет голосовать, кто будет следующей жертвой. Поначалу все выглядело как обычная шоубизнесовая затея, однако вскоре ситуация приобретает угрожающе зловещий характер.

Новая украинская комедия позиционируется как «провокационная история о хейте, соцсетях и культуре публичного осуждения». Недаром в этой своеобразной версии «Игры в кальмара» собралась максимально разношерстная компания — от Народной артистки Украины Ольги Сумской до популярных инфлюенсеров и даже звезды фильмов для взрослых Джозефины Джексон. Их любят и ненавидят. Но они готовы доказать, что каждый ваш токсичный комментарий провоцирует очевидные неутешительные последствия.

«Рука, качающая колыбель» / The Hand That Rocks the Cradle

Дата выпуска: 22 октября

Режиссерка: Мишель Гарза Сервера

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед, Майка Монро, Рауль Кастильо, Мартин Старр, Милея Вега, Рики Линдхоум, Шеннон Кокоран

Жанр: ужасы, триллер

Релиз: Hulu

Состоятельная мать из пригорода берет на работу новую няню Полли Мерфи, но вскоре обнаруживает, что она вовсе не та, за кого себя выдает. «Рука, качающая колыбель» — это римейк одноименного фильма 1992 года, премьера запланирована на сервисе Hulu 22 октября.

«Серые пчелы» / «Сірі бджоли»

Дата выпуска: 23 октября

Режиссер: Дмитрий Моисеев

В ролях: Владимир Ямненко, Виктор Жданов

Жанр: драма

Релиз: кинотеатры

События фильма разворачиваются в Донецкой области, в «серой зоне» АТО. В небольшом селе без электроэнергии остались жить только двое врагов детства. Под снарядами, которые иногда пролетают над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт и пытаются создать островок мира в опасной местности. У каждого жизнь не сложилась по-своему, и оба имеют время ее переосмыслить. Но все рушится, когда в селе появляется российский снайпер.

Сюжет ленты основан на одноименном бестселлере Андрея Куркова. На первых ролях — Владимир Ямненко, которого публика со стажем может помнить по юмористическому шоу «Золотой гусь», плюс это уже вторая работа для актера в экранизации произведения Куркова после «Приятеля покойника» (1997); а также Виктор Жданов, которого вы могли видеть в «Киборгах» (2017), хитовом сериале «Поймать Кайдаша» (2020) или прошлогодних «Сборах ОСМД». За работу в фильме Жданов получил награду национальной премии кинокритиков «Киноколо» как лучший актер, также на этой премии «Серые пчелы» были признаны лучшим фильмом.

«Маска» / Shell

Дата выпуска: 23 октября

Режиссер: Макс Мингелла

В ролях: Элизабет Мосс, Кейт Хадсон, Кайя Гербер, Элизабет Беркли

Жанр: черная комедия ужасов

Релиз: кинотеатры

Актриса Саманта Лейк, попавшая в затруднительное положение, получает приглашение в гламурный мир генерального директора косметической компании SHELL Зои Шеннон. Когда пациенты SHELL начинают исчезать, Саманта понимает, что Зои, возможно, хранит ужасную тайну.

На что только не пойдут актрисы-звезды, пик карьеры которых давно прошел, чтобы достичь триумфального камбэка: то героиня Деми Мур встрянет в переделку в «Субстанции», то теперь Саманта Лейк в исполнении Элизабет Мосс, похоже, будет наступать на те же грабли.

Кстати, о камбэках — это первая за много лет полнометражка для тезки Мосс Элизабет Беркли, роль которой в скандальных «Шоугерлз» (1995) Пола Верховена едва не поставила крест на карьере блондинки. Тот шквал хейта, обрушившийся на Элизабет после премьеры, и нежелание многих киноделов иметь с ней дело — не слишком ли высокая цена за сегодняшнюю культовость?

«Спрингстин: Спаси меня от неизвестного» / Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Дата выпуска: 23 октября

Режиссер: Скотт Купер

В ролях: Джереми Аллен Уайт, Джереми Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Стивен Грэм, Одесса Янг, Габи Хоффманн, Марк Марон, Дэвид Крумгольц

Жанр: биографическая музыкальная драма

Релиз: кинотеатры

Фильм рассказывает историю создания шестого альбома Брюса Спрингстина «Небраска» 1982 года, когда он был молодым музыкантом на пороге мировой славы, пытаясь примирить бремя успеха с призраками прошлого. Записанный на кассету в спальне Спрингстина в Нью-Джерси, альбом стал поворотным моментом в его жизни и считается одной из его нетленок. Это история, которая долго оставалась неизвестной, но теперь будет услышана на весь мир.

Не оставляют киноделов в покое лавры «Богемской рапсодии» (2018), благодаря которой без преувеличения образовалась целая киномода на музыкальные байопики — после нее на экранах «оживали» Элвис Пресли, Уитни Хьюстон, Эми Уайнхауз, Боб Марли; молодели Элтон Джон и Боб Дилан; превращался в обезьяну Робби Уильямс и т.д. Теперь очередь дошла и до Брюса Спрингстина — на экране в легендарного рок-исполнителя перевоплотится звезда хитового шоу «Медведь» (с 2022) Джереми Аллен Уайт.

Фильм снят по мотивам документальной книги Уоррена Зейнса Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska, опубликованной в 2023 году.

«Дом из динамита» / A House of Dynamite

Дата выпуска: 24 октября

Режиссерка: Кэтрин Бигелоу

В ролях: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Габриэль Бассо, Джаред Харрис, Трейси Леттс, Энтони Рамос, Мозес Инграм, Грета Ли, Джейсон Кларк, Уилла Фицджеральд, Кейтлин Дивер

Жанр: политический триллер

Релиз: Netflix

С приближением в сторону США неизвестной ракеты, представители Белого дома пытаются выявить организатора коварной атаки и прийти к согласию относительно ответного удара.

История циклична, и после ряда лент, продиктованных страхами времен холодной войны (среди которых особенно выделяется сатирический «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу» Стэнли Кубрика), сегодняшняя геополитическая обстановка в мире снова заставляет кинематографистов обращаться к теме возможного ядерного апокалипсиса. Недаром руководитель Венецианского кинофестиваля, где состоялась премьера ленты, Альберто Барбера назвал фильм Бигелоу «актуальным и своевременным».

Подкрепляется эта актуальность звездным актерским составом во главе с Идрисом Эльбой и Ребеккой Фергюсон, ну а в том, что обладательница «Оскара» за военную драму «Повелитель бури» (2008) Кэтрин Бигелоу умеет снимать качественное кино — нет никаких сомнений.

«Баллада о мелком игроке» / Ballad of a Small Player

Дата выпуска: 29 октября

Режиссер: Эдвард Бергер

В ролях: Колин Фаррелл, Тильда Суинтон, Фала Чен, Дини Ип, Эдриэнн Лау, Джейсон Тобин, Алекс Дженнингс

Жанр: психологическая драма

Релиз: Netflix

Лорд Дойл поселился в Макао, где все время он проводит в казино, употребляя спиртное и играя на те немногочисленные деньги, что у него остались. В попытках расплатиться с быстро растущими долгами, он получает помощь от таинственной сотрудницы казино Дао Мин. В то же время по пятам за Дойлом следует частный детектив Синтия Блайт, готовая раскрыть ему глаза на правду. Пока главный герой пытается найти спасение, границы его реальности начинают стремительно сужаться.

«Баллада о мелком игроке» — это адаптация одноименного романа (2014) британского журналиста и писателя Лоуренса Осборна. За постановку ответственен Эдвард Бергер, предыдущими работами которого были «На Западном фронте без перемен» (2022) и «Конклав» (2024); из последнего сюда перекочевал и немецкий композитор Фолькер Бертельманн. Не успел Колин Фаррелл поиграть с реальностью в недавнем «Большом смелом красивом путешествии», как она снова трансформируется в нечто причудливое, и на этот раз, похоже, ситуация у персонажа куда более тревожная.

«Бугония» / Bugonia

Дата выпуска: 30 октября

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Эйдан Дельбис, Алисия Сильверстоун, Ставрос Халкиас

Жанр: научно-фантастическая черная комедия

Релиз: кинотеатры

Двое молодых людей, одержимых теорией заговора, похищают генерального директора крупной фармацевтической компании Мишель, ведь убеждены, что она — инопланетянка, которая намерена уничтожить планету Земля.

Для адепта Греческой странной волны Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун это уже четвертая совместная работа после «Фаворитки» (2018), «Бедных-несчастных» (2023) и прошлогодних «Видов доброты». Сейчас трудно поверить, что 36-летняя актриса в начале своего пути была завсегдатаем глупых комедий вроде «Мальчикам это нравится!» (2008) или «Отличница легкого поведения» (2010). В «Бугонии» Эмма не чурается взять пример с Сигурни Уивер в «Чужом 3» (1992) или с Натали Портман в «V значит Вендетта» (2005) и предстать перед зрителем с выбритой головой.

Картина является англоязычным римейком южнокорейского фильма «Спасите зеленую планету!» (2003) Чан Чжун Хвана. Среди продюсеров — Ари Астер, который работал со Стоун в недавнем «Эддингтоне».

«Ледяной драйв» / Ice Fall

Дата выпуска: 30 октября

Режиссер: Штефан Рузовицки

В ролях: Джоэл Киннаман, Кара Джейд Майерс, Дэнни Хьюстон, Грэм Грин, Мартин Сэнсмейер, Девон Никсон

Жанр: триллер

Релиз: кинотеатры

Инспектор по охране дикой природы и арестованный ею браконьер находят миллионы долларов с самолета, потерпевшего крушение на замерзшем озере. Но вскоре им предстоит столкнуться с жестокой бандой, которая пытается завладеть этими деньгами. Теперь страждущим придется объединить усилия, чтобы выжить среди суровых снегов и охоты уже на них самих.

В «Ледяном драйве» (не путать с «Ледовым дрифтом» с Лиамом Нисоном!) состоялось последнее появление в кино канадского актера индейского происхождения Грэма Грина, который умер в возрасте 73 лет 1 сентября.

«Родительское собрание» / «Батьківські збори»

Дата выпуска: 30 октября

Режиссер: Дмитрий Шмурак

В ролях: Евгений Янович, Антонина Хижняк, Олег Маслюк, Владимир Кравчук, Назар Заднепровский, Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко, Римма Зюбина, Оля Полякова

Жанр: комедия

Релиз: кинотеатры

События происходят в обычной украинской школе накануне Хэллоуина, где собрались родители учеников для обсуждения результатов выборов школьного президента. То, что начиналось как очередное родительское собрание, в итоге превращается в арену для взаимных обвинений в подкупе, популистских лозунгов и подозрений в фальсификациях.

В прошлом году юмористическая студия «Мамахохотала» и продакшн United Heroes Group презентовали комедию «Собрание ОСМД», сейчас же они проворачивают то же самое и перемещают действо в школьную классную комнату. Шутки о Трампе и интересные ссылки прилагаются.