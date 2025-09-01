Самые интересные новые фильмы сентября 2025 года

Вот и прошел сезон громких летних блокбастеров, но может оно и к лучшему, ибо в прокате наконец появилось пространство для украинского кино, а также историй куда более интересных, чем те же супергеройские страсти. Среди прочих выделяется новая лента Пола Томаса Андерсона, также явно найдет своего зрителя и фэнтезийное «Большое Смелое Красивое Путешествие». Подробнее о киноновинках сентября, как всегда, читайте в нашем традиционном материале. И выбирайте то, что интересно именно вам.

«Сплитсвиль. Развод по-взрослому» / Splitsville

Жанр: комедия

Дата премьеры: 4 сентября

Релиз: кинотеатры

Фильм рассказывает о двух парах, дружба которых перерастает в конфликт, когда муж в семье разводящихся супругов спит с женой пары, находящейся в открытом браке. Выяснять отношения в кадре возьмутся Дакота Джонсон, Кейл Марвин, Адриа Архона и Майкл Анджело Ковино.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Официальный постер обещает «неромантическую комедию», а также «самый смешной фильм года», что вроде бы является цитатой из AwardsWatch, в то время как в самом медиа звучат ровно противоположные выводы: ««Сплитсвиль» — жалкая, однобокая, бесцельная, тупая романтическая комедия, которая бьет вас по голове своим «юмором», пока вы просто не можете больше это терпеть». Хорошая попытка, боги маркетинга.

С другой стороны, на момент написания текста рейтинг кинокритиков на Rotten Tomatoes составил 89% положительных отзывов согласно 62 рецензиям, и это очень хороший показатель.

«Заклятие 4: Последний обряд» / The Conjuring: Last Rites

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 4 сентября

Релиз: кинотеатры

Специалисты по паранормальщине Эд и Лоррейн Уоррены берутся за свое последнее и, возможно, самое страшное дело. Ведь на этот раз опытным борцам с темными потусторонними силами придется бросить вызов не только враждебно настроенной сущности, но и проверить на прочность все то, во что они верили всю жизнь.

«Последний обряд» будет прямым продолжением предыдущей части «По велению «дьявола» (2021) и девятым фильмом из Вселенной Заклятия. Патрик Уилсон и Вера Фармига возвращаются к своим ролям. Сюжет будет основываться на реальных событиях, случившихся в 1986 году и известных как дело семьи Смерл.

«Высокое и низкое» / Highest 2 Lowest

Жанр: криминальный триллер

Дата премьеры: 5 сентября

Релиз: Apple TV+

У одного влиятельного музыкального магната Дэвида Кинга по прозвищу Царь Давид случается беда. Когда преступники случайно берут в заложники его крестника Кайла вместо его сына Трея, Кинг вынужден окунуться в серьезные криминальные разборки.

«Высокое и низкое» является вольной адаптацией романа «Выкуп Кинга» американского писателя Эда Макбейна, а также римейком первой экранизации Акиры Куросавы «Рай и ад» (1963). Режиссером выступил Спайк Ли, а главные роли исполнили Дензел Вашингтон (это первая встреча актера и режиссера со времен «Не пойман — не вор» 2006 года) и рэпер ASAP Rocky. После премьеры на Каннском кинофестивале и положительных отзывов критиков лента будет доступна к просмотру на Apple TV+ с 5 сентября.

«Долгая прогулка» / The Long Walk

Жанр: антиутопический триллер

Дата премьеры: 11 сентября

Релиз: кинотеатры

В антиутопических Соединенных Штатах, где правит тоталитарный режим, группа молодых людей участвует в ежегодных соревнованиях по ходьбе, в которых им необходимо поддерживать скорость не менее трех миль в час, иначе их могут казнить. Соревнования заканчиваются, когда в живых остается только один участник.

Сюжет ленты основан на одноименном романе Стивена Кинга 1979 года, и если доверять первым реакциям, у режиссера Фрэнсиса Лоуренса, ранее работавшего над другой популярной антиутопией «Голодные игры», получилось эмоционально мощное кино. Отметим, что в этом году киноделы обращаются к произведениям Короля ужасов особенно часто — мир уже увидел «Обезьяну», «Жизнь Чака» и сериал «Институт», «Долгая прогулка» на подходе, а впереди нас ждут «Бегущий человек» и шоу «Добро пожаловать в Дерри», где перед зрителем снова предстанет танцующий клоун Пеннивайз.

«Малевич»

Жанр: биографическая драма

Дата премьеры: 11 сентября

Релиз: кинотеатры

Официальный синопсис звучит так: «Что кроется за известной картиной «Черный квадрат», нарисованной в 1915 году экстравагантным художником Казимиром Малевичем? Для его соперников — это вызов, для советской власти — секретный код, для женщин — любовное письмо, а для украинского народа трагическое предсказание будущего…».

Титульную роль исполнил Заслуженный артист Украины Виталий Ажнов, компанию ему составили звезды украинского кино Алексей Горбунов, Ирма Витовская, Александр Рудинский и другие. Лента режиссерки Дарьи Онищенко является копродукцией Украины, Сербии, Италии и Швейцарии. В прошлом году она премьеровалась на Киевском международном кинофестивале «Молодость», а теперь наконец добирается и до кинотеатров.

«Медовый месяц»

Жанр: романтический камерный триллер

Дата премьеры: 11 сентября

Релиз: кинотеатры

В небольшом городке под Киевом Тарас и Оля готовятся провести первую ночь в своей новой квартире. Но рассвет будет неспокойным: на пороге дома уже разгуливают оккупанты. Напуганные герои закрываются в жилье без связи, электричества и воды, где в течение следующих нескольких дней между ними двумя исчезнет все лишнее, а взамен останется только настоящее.

«Медовый месяц» стал дебютной полнометражной работой режиссерки Жанны Озирной, и на прошлогодней «Молодости» она взяла главную награду фестиваля — Гран-при «Скифский олень». Главные роли исполнили Ира Нирша и Роман Луцкий, которого вы могли видеть в «Сторожевой заставе» (2017), «Бесславных крепостных» (2020) и «Отблеске» (2021). Также зрители снова увидят Александра Рудинского. Мировая премьера состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, показывали его и на Киевской неделе критики.

«Легенда» / Him

Жанр: спортивный хоррор

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: кинотеатры

Перспективный молодой игрок в американский футбол Кэмерон Кейд получает приглашение потренироваться в уединенном комплексе бывшего квотербека, легендарного Айзеи Уайта. Он уже фактически вышел на пенсию и ныне решительно настроен взять своего талантливого подопечного в кровавое путешествие к святая святых славы, желания, власти и стремления к совершенству любой ценой.

Когда-то в начале 2000-х Марлон Уэйанс упорно высмеивал актуальные в то время ужастики в пародийном «Очень страшном кино», а теперь и сам стал героем одного из таких ужастиков. Фильм был спродюсирован основанной Джорданом Пилом компанией Monkeypaw.

«Большое Смелое Красивое Путешествие» / A Big Bold Beautiful Journey

Жанр: романтическое фэнтези

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: кинотеатры

«А что, если бы существовали такие двери, которые вернули тебя в решающий момент прошлого? Сара и Дэвид — одинокие незнакомцы, которые встречаются на свадьбе общего друга. В результате загадочной случайности они отправляются в большое, смелое, красивое путешествие — удивительное приключение, которое дарит им возможность вновь пережить самые важные мгновения своей жизни. Это помогает им лучше понять, как они оказались в настоящем… и, возможно, дает шанс измениться в будущем» — из официального синопсиса прокатчика.

Отправляться в большое, смелое, красивое путешествие были призваны Колин Фаррелл и Марго Робби, а насколько оно будет захватывающим, сможем узнать с 18 сентября. Режиссером выступил Когонада, который уже работал вместе с Фарреллом в научно-фантастической драме «После Янга» (2021).

«Последнее ограбление» / Afterburn

Жанр: постапокалиптический научно-фантастический боевик

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: кинотеатры

Согласно анонсу прокатчика нас будет ждать такой сюжет: «После того, как мощная солнечная вспышка уничтожает часть поверхности Земли, охотник за сокровищами Джейк по требованию «постапокалиптического» диктатора по прозвищу «Король Артур» отправляется в Европу в последнюю миссию: найти вожделенный клад — Мону Лизу. Но во время своих приключений Джейк понимает, что мир нуждается в герое больше, чем в картине».

Эта история основана на одноименной серии комиксов Red 5, созданной Скоттом Читвудом, Полом Энсом и Уэйном Николсом. Все указывает на то, что нас ждет примитивная постапокалиптическая ерунда вроде «В затерянных землях». Похоже, после марвеловских страстей Дейв Батиста нащупал то направление, где он чувствует себя комфортно, и кто мы такие, чтобы его осуждать. Что касается Ольги Куриленко, то ей не привыкать сниматься в кино откровенной категории B, но, как показывает практика, на каждый товар находится свой покупатель.

«Отбросы» / Riff Raff

Жанр: криминально-комедийный триллер

Дата премьеры: 18 сентября

Релиз: кинотеатры

Обычная жизнь бывшего преступника переворачивается с ног на голову, когда его старая семья появляется для долгожданного воссоединения. Если что-то и привлекает к себе внимание в этом анонсе, то это актерский состав — на экране зрители смогут увидеть почтенных ветеранов Эда Харриса и Билла Мюррея, маму Стифлера Дженнифер Кулидж, недозлодея в «Громовержцах» Льюиса Пуллмана, а также популярного комика Пита Дэвидсона, который буквально в прошлом месяце отметился на малых экранах появлением в комедийном боевике «Ограбление».

“Swiped”

Жанр: биографическая драма

Дата премьеры: 19 сентября

Релиз: Hulu

Сюжет ленты посвящен Уитни Вулф Херд — основательнице и бывшей CEO запущенной в 2014 году платформы для знакомств Bumble. Изображать на экране эту амбициозную даму будет Лили Джеймс, которая уже доказала, что умеет перевоплощаться в реальных популярных женщин — вспоминаем ее перфоманс в сериале «Пэм и Томми» (2022), где актриса неожиданно для многих предстала перед зрителем в образе секс-символа своей эпохи Памелы Андерсон.

Также напоминаем, что сейчас вы можете увидеть Джеймс в триллере «Оператор», который еще актуален в прокате и был рекомендован к просмотру в соответствующей рецензии ITC.

«Одна битва за другой» / One Battle After Another

Жанр: экшн-триллер, черная комедия

Дата премьеры: 25 сентября

Релиз: кинотеатры

Бывший хиппи, а ныне просто наркоман и алкоголик Боб Фергюсон начинает встречаться с темпераментной барышней Профидией, которая когда-то была в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо — белым супремасистом, планирующим отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

«Одна битва за другой», безусловно, хедлайнер сентябрьского репертуара, ведь это кино от самого Пола Томаса Андерсона — режиссера, подарившего миру «Магнолию» (1999) и «Нефть» (2007). Подкрепляется статусность ленты звездным актерским составом в лице Леонардо Ди Каприо, Шона Пенна, Бенисио Дель Торо и Реджины Холл, а также солидным бюджетом, по разным данным варьирующимся от $115 до $175 млн.

Фильм является вольной адаптацией романа «Вайнленд» (1990) американского писателя Томаса Пинчона. Ранее Андерсон уже обращался к творчеству этого автора, когда в 2014 году экранизировал его «Внутренний порок» (2009).