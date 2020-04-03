Американский сервис проката электросамокатов Bird уволил 406 сотрудников за две минуты через трансляцию видеообращения в Zoom





Из-за пандемии COVID-19 американский сервис проката электросамокатов Bird был вынужден сократить 30% штата (1 387 сотрудников) — без работы остались 406 специалистов. Издание TechCrunch сообщило об сокращениях еще 27 марта, но сейчас другие издание dot.LA рассказало подробности о том, каким именно образом руководство преподнесло сотрудникам эту неутешительную новость. И это история прямиком из популярного сатирического сериала «Черное зеркало» / Black Mirror на Netflix.

Как рассказывает издание, компания организовала видеоконференцию под названием «Обновление COVID-19» в Zoom, куда пригласила частью работников, которые последние две недели работали удаленно. В рамках этой видеоконференции сотрудникам сообщили о том, что компания вынуждена с ними расстаться. Более того, якобы им просто включили предварительно записанное сообщение. То есть, да, Bird уволила сотрудников через Zoom,

«Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на наш бизнес, что вынудило руководство компании принять трудные и болезненные решения. Одно из таких решений — сокращение команды. К сожалению, это решение затронет и вас», — приводит dot.LA слова бывших сотрудников Bird.

Что интересно, встреча должна была длиться полчаса, а в итоге трансляция шла всего две минуты. Увольнение стало полной неожиданность для всех сотрудников, которые думали, что это обычная рабочая встреча. Определить, кто именно читал текст они не смогли. В то же время многие убеждены, что запись была сделана предварительно. Также сообщается, что еще часть работников узнали о своем увольнении из статьи на TechCrunch.

В Bird отрицают, что это была запись, заверяя, что объявление делалось в реальном времени. Руководство компании пообещало сохранить медицинскую страховку для уволенных сотрудников на три месяца. Издание справедливо подметило, что в условиях карантина уволенные работники даже не смогут забрать личные вещи из офиса, но в Bird пообещали передать вещи. В то же время стартап потребовал вернуть до 15 апреля рабочие ноутбуки и пропуски. В Bird также заявили, что представители HR-отдела и менеджеры лично общались со всеми работниками после конференции в Zoom. Основатель Трэвис Вандерзанден также сообщил, что лично общался со многими уволенными работниками. Некоторые сотрудники подтвердили эту информацию, сообщает dot.LA.

В целом удивляет то, насколько быстро все адаптируются к новым реалиям. В условиях жесткого карантина пользователи все чаще используют современные цифровые технологии для вещей, которые, казалось, бы невозможно делать через интернет. Например, некоторые ходят на свидания, а другие — играют свадьбы. К слову, тоже через Zoom.

Что касается Zoom, на фоне массового перехода бизнеса на удаленную работу из-за пандемии коронавируса сервис стал невероятно популярен. На днях компания сообщила, что в марте 2020 года количестве ежедневных платных и бесплатных пользователей превысило 200 млн человек против предыдущего рекорда в 10 млн в декабре 2019 года. Да, мы тоже удивляемся, как серверы Zoom выдерживают нагрузку. Отреагировали в Zoom и на недавнюю критику о плохой защищенности сервиса, пообещав внести соответствущие улучшения.

Успешности сервиса могут позавидовать даже самые знаменитые и видные игроки рынка. Буквально сегодня Facebook на волне популярности Zoom сделала доступным свой Messenger на macOS и Windows.

Источник: TechCrunch, dot.LA и The Verge