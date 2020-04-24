Disney+ заказал еще один новый сериал по вселенной Star Wars, он будет про женщин и снимет его шоураннер «Russian Doll» Лесли Хэдланд





Как известно, киновселенная Star Wars в данный момент находится в режиме паузы — новый фильм обещали не ранее 2022 года, а с учетом коронавирусного карантина ожидание может затянуться еще больше. В этих условиях сериалы по «Звездным Войнам» — единственный шанс поддерживать внимание к франшизе. Так что вовсе не удивительно, что вдобавок к трем уже запущенным в производство проектам Disney собирается снять еще один сериал по вселенной.

Издание Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что новый проект для стримингового сервиса Disney+ уже находится в разработке. Шоураннером пока неназванного сериала выбрали Лесли Хэдланд (Leslye Headland), снявшую популярный фантастический сериал Russian Doll для Netflix. Информации о новинке пока немного, однако точно известны две вещи — сюжет будет сосредоточен на женских персонажах (female-centric), а действие будет происходить во временной промежуток истории Star Wars, который ранее не экранизировался.

Напомним, что помимо «Мандалорца» (который на днях продлили на третий сезон) для онлайн-кинотеатра Disney+ снимают еще несколько сериалов, включая безымянные пока проекты об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик) из Star Wars: Rogue One. Также по слухам Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic».

Если говорить о киновселенной, то Disney запланировала выход следующих фильмов серии «Звездные Войны» на 2022, 2024 и 2026 год. В настоящее время в работе одновременно находится сразу несколько картин. В частности, режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон работает над созданием собственной трилогии «Звездных войн», еще один полнометражный фильм по вселенной готовит глава Marvel Studios Кевин Файги и предложение снять свой фильм получил Тайка Вайтити.

Источник: Variety