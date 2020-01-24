Гигантский дрон Falco Xplorer совершил первый демонстрационный испытательный полет

Итальянская компания Leonardo провела первые демонстрационные испытания дистанционно управляемого дрона Falco Xplorer. Аппарат с размахом крыльев 18,8 м, поднявшись в воздух в небе над Сицилией, целый час летал над водами Средиземного моря неподалеку от коммуны Трапани.

Отметим, что Falco Xplorer дебютировал на Международном авиакосмическом салоне Париж — Ле-Бурже в 2019 году. Устройство, оснащенное «стандартным авиационным двигателем», может находиться в воздухе свыше 24 часов без посадки на высоте до 9 км и обладает грузоподъемностью 350 кг.

Аппарат разрабатывается для применения как в гражданских, так и в военных целях. Например, его предлагается использовать для экологических наблюдений и сельскохозяйственного мониторинга. Что касается военных миссий, то в таком случае Falco Xplorer можно задействовать для патрулирования и разведки.

Управление дроном осуществляется через спутник со специальной наземной станции. Задача оператора — указывать устройству маршрут полета и при необходимости корректировать его, а также отслеживать и анализировать данные, которые передаются его полезной нагрузкой.

Отдельно подчеркивается, что так как разработка не предназначена для того, чтобы нести на себе вооружение, она не подпадает под действие Правил международной торговли оружием (ITAR), то есть ее можно экспортировать в любые страны мира.