Игра Red Dead Online поступила в продажу, в Steam и EGS она стоит всего 155 грн [трейлер]





Как и было обещано, вчера игра Red Dead Online, представляющая собой онлайн-режим игры Red Dead Redemption 2, поступила в продажу во всех популярных магазинах цифрового контента. Игра доступна как в версии для ПК, так и в вариантах для консолей, правда в последнем случае в обязательном порядке потребуется онлайн-подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold.

Также стоит отметить, что Red Dead Online будет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One, при этом обладатели PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть в нее с помощью функции обратной совместимости.

Стоимость Red Dead Online в различных магазинах в данный момент составляет:

Напомним, что отдельная игра Red Dead Online содержит весь контент, уже выпущенный для онлайн-режима Red Dead Redemption 2, а также будет дополняться новыми миссиями по мере их выхода. Те, кто заинтересуется сюжетной миссией, могут купить ее в виде дополнения Red Dead Redemption 2: Story Mode. Одновременно с выходом игры вышло очередное обновление и сезонный абонемент.





Источник: Rockstar Games