К выходу игры «The Last of Us Part II» Sony выпустит спецверсию консоли PS4 Pro и аксессуары с выгравированной татуировкой Элли

В честь скорого выхода игры The Last of Us Part II компания Sony выпустит специальный комплект PlayStation 4 Pro, который поступит в продажу одновременно с релизом игры 19 июня 2020 года.

Комплект включает консоль Sony PS4 Pro с матовым покрытием и выгравированной татуировкой Элли, особое издание беспроводного контроллера DualShock 4, физическую копию игры The Last of Us Part II», а также набор дополнительных цифровых материалов, включая динамическую тему для PS4, аватары и многое другое.

Кроме того, компания представила специальное издание беспроводного контроллера DualShock 4, которое можно будет приобрести отдельно. Контроллер в матовом черном исполнении с белой маркировкой также украшен изображением татуировки Элли на правой рукоятке и логотипом игры на сенсорной панели.

Также будет доступно особое издание беспроводной гарнитуры с матовым покрытием в расцветке «Черный стальной» и контрастными темно-красными чашечками, при этом беспроводная гарнитура также украшена татуировкой Элли в виде папоротника и логотипом игры The Last of Us Part II.

«Когда мы впервые анонсировали The Last of Us Part II, то даже не предполагали, что поклонникам так понравится татуировка Элли. В этот день мы заметили, что фотографии с этой татуировкой заполонили соцсети, а некоторые поклонники даже сделали такие тату на своем теле, присылая нам фотографии в качестве доказательства. Когда мы решили начать работу над уникальной PS4 Pro для The Last of Us Part II, мы с Анхелем Гарсией, графическим дизайнером студии в то время, перебрали кучу идей, но постоянно возвращались к татуировке Элли. К тому времени она уже успела стать символом игры и нашего сообщества точно так же, как логотип «Цикад» стал символом первой игры. Очевидно, что стоило это использовать, и мы подумали: а почему бы не выполнить гравировку в виде татуировки прямо на консоли? Никто не делал этого раньше, поэтому мы немного сомневались, что это возможно, но благодаря невероятной поддержке сотрудников PlayStation нам удалось воплотить задуманное в реальность. И результат превзошел все ожидания – этот дизайн является любовным посланием нашим страстным поклонникам и, честно говоря, я б и сам был бы рад видеть такую консоль на своей полке. Мы с нетерпением ждем, когда у вас появится возможность подержать ее в руках и самостоятельно погрузиться в The Last of Us Part II» — отметил Джон Суини, творческий директор студии Naughty Dog.

Напомним, что шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин и Нил Дракманн из Naughty Dog собираются снять сериал по серии игр «The Last of Us» для канала HBO.

Источник: Sony