«Мстители: Финал» все же побили 10-летний рекорд «Аватара», став самым успешным фильмом в истории

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Несмотря на изначальный скепсис со стороны многих аналитиков и пользователей, блокбастеру Avengers: Endgame / «Мстители: Финал», поставившему точку в истории супергероев, которую Marvel рассказывала последние 11 лет, все же удалось добрать последние крохи в предпродажах, чтобы официально превзойти рекордный результат кассовых сборов «Аватара» Джеймса Кэмерона, державшийся 10 лет. В минувшие выходные общая касса финальной части саги братьев Руссо достигла $2,7902 млрд, отобрав у «Аватара» ($2,7897 млрд) почетное звание самого успешного фильма в истории. Естественно, без учета инфляции.

Таким образом, на данный момент Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» удерживает первое место рейтинга самых кассовых фильмов за все время. И сложно представить, кто и когда побьет этот рекорд, учитывая, что рекорд «Аватара» продержался 10 лет. Не исключено, что это сделает какая-нибудь из грядущих новых частей того же «Аватара». Напомним, в промежутке с 2021 по 2027 год нас ждет целых четыре части «Аватара».

Из общего результата Avengers: Endgame в $2,7902 млрд на США пришлось немногим более $854, тогда как большую часть кассы (69,4%, или $1936 млрд) картинка собрала за океаном.

Теперь, с учетом недавнего поглощения Fox, семь из топ-10 самых кассовых фильмов в истории — это фильмы Disney.

Напомним, вчера Marvel провела пресс-конференцию, где раскрыла планы по выпуску новых фильмов и сериалов на ближайшие два года.

Источник: The Verge