Netflix возобновил съемки «Карточного домика» с двумя новыми актерами (Дайан Лейн и Грегом Кинниром)
На этой неделе стриминговый сервис Netflix после трехмесячного перерыва возобновил съемки шестого заключительного сезона популярного сериала «Карточный домик». Об этом сообщили The New York Times и Variety со ссылкой на Netflix.
Одновременно было объявлено, что в финальном сезоне шоу появятся новые лица — актеры Дайан Лейн («Неверная», «Человек из стали») и Грегом Кинниром («Лучше не бывает», «Клан Кеннеди»), которые по сюжету будут братом и сестрой. Каких конкретно персонажей они сыграют пока неизвестно.
В шестом сезоне в центре сюжета будет персонаж Робин Райт — жены главного героя Клэр Андервуд. Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанция Циммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт и Борис Макгивер вернутся к своим ролям. Кевина Спейси, игравшего Фрэнка Андервуда, как известно, уволили в ноябре 2017 года после обвинений в сексуальных домогательствах. Пока неясно, что будет с уже отснятыми с ним сценами – их покажут или вырежут?
В заключительном сезоне будет 8 серий, вместо привычных 13. Также создатели ранее обещали «хорошую креативную концовку».
Источник: The New York Times и Variety
- «Карточный домик» выходит на Netflix с 2013 года (уже вышло пять сезонов) и является одним из самых успешных проектов сервиса. За все время сериал завоевал шесть премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».