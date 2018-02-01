Netflix возобновил съемки «Карточного домика» с двумя новыми актерами (Дайан Лейн и Грегом Кинниром)

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На этой неделе стриминговый сервис Netflix после трехмесячного перерыва возобновил съемки шестого заключительного сезона популярного сериала «Карточный домик». Об этом сообщили The New York Times и Variety со ссылкой на Netflix.

Одновременно было объявлено, что в финальном сезоне шоу появятся новые лица — актеры Дайан Лейн («Неверная», «Человек из стали») и Грегом Кинниром («Лучше не бывает», «Клан Кеннеди»), которые по сюжету будут братом и сестрой. Каких конкретно персонажей они сыграют пока неизвестно.

В шестом сезоне в центре сюжета будет персонаж Робин Райт — жены главного героя Клэр Андервуд. Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанция Циммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт и Борис Макгивер вернутся к своим ролям. Кевина Спейси, игравшего Фрэнка Андервуда, как известно, уволили в ноябре 2017 года после обвинений в сексуальных домогательствах. Пока неясно, что будет с уже отснятыми с ним сценами – их покажут или вырежут?

В заключительном сезоне будет 8 серий, вместо привычных 13. Также создатели ранее обещали «хорошую креативную концовку».

Источник: The New York Times и Variety