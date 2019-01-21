Сеть магазинов Stop & Shop готовится запустить доставку продуктов робокиосками Robomart

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Американская сеть продовольственных магазинов Stop & Shop объявила о скором начале тестирования cервиса доставки продуктов с помощью робокиосков Robomart. Пилотный эксперимент стартует весной этого года в Бостонской агломерации. Согласно пресс-релизу Stop & Shop, основной сценарий использования Robomart — это вызов магазина на дом при помощи приложения на смартфоне. Похоже на Uber, но вместо такси приезжает минимаркет. По прибытию беспилотника покупателю посредством смартфона необходимо разблокировать витрину.

Robomart можно сравнить с портативной передвижной версией магазина Amazon Go. Здесь тоже нет кассиров, а все взаимодействие с клиентом и контроль покупок происходит с помощью RFID-меток и компьютерного зрения. От покупателя требуется лишь взять нужные ему товары и закрыть витрину, после чего в течение нескольких секунд на указанный email придет электронный чек.

Как отмечается, в киосках Robomart созданы все условия для сохранения продуктов свежими. При этом процесс доставки и сам фургон удаленно контролируются оператором. В Robomart объяснили, что ввиду проблем с регулирующими органами было принято решение переключиться на систему дистанционного управления. Изначально же инженеры рассчитывали сделать робокиоски полностью автономными.

Что касается ассортимента продукции, доставляемого при помощи мини-маркетов на колесах, то он будет варьироваться от готовых обедов до свежих овощей и товаров повседневного спроса.

По результатам эксперимента в Stop & Shop намерены выяснить, действительно ли робокиоски эффективны в качестве подвижного филиала магазина и способны увеличить продажи.

Источники: hightech.plus, The Verge