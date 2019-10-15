Технокастет Tap Strap 2 совмещает в себе клавиатуру и мышку

Калифорнийские инженеры Tap Systems представили вторую версию своего технокастета Tap Strap. Помимо мелких технологических улучшений, гаджет обзавелся полезной опцией «воздушной мышки».

Как сообщается, визуально Tap Strap 2 практически не изменился и все так же представляет собой носимое на руке устройство с креплениями для пяти пальцев, способное отслеживать их взаимное перемещение при помощи встроенных в крепления акселерометров.

Как и ранее, технокастет может выполнять функции мышки и клавиатуры, причем между режимами работы он переключается автоматически. Если пользователь положит руку так, чтобы кольцо большого пальца, оснащенное лазерным датчиком, касалось поверхности стола, устройство переходит в режим мышки с чувствительностью 1000 DPI — водя рукой по поверхности, пользователь передвигает курсор, а имитируя нажатия кнопок указательным и средним пальцами, собственно, нажимает левую и правую кнопки «невидимой мышки».

Если владелец Tap Strap 2 держит руку над какой-либо поверхностью (это может быть как стол или диван, так и, к примеру, собственное колено или грудь), то аппарат превращается в клавиатуру. Важно отметить, что в устройстве реализован набор текста весьма нетривиальным способом: нажатия виртуальных клавиш осуществляются при помощи комбинаций движений пальцев — например, чтобы нажать пробел, необходимо коснуться поверхности всеми пальцами, а чтобы ввести букву «N» — только большим и указательным.

По утверждению разработчиков, овладение таким набором занимает от полутора часов до недели, а чтобы пользователь освоил управление гаджетом как можно быстрее, предусмотрен ряд обучающих игр. По прошествии обучения, если верить авторам, пользователь Tap Strap 2 сможет набирать от 35 до 60 слов в минуту.

Что касается нового режима «воздушной мышки» (AirMouse), то он ожидаемо позволяет вводить команды жестами, не касаясь поверхности. При этом данный режим, активирующийся, когда ладонь пользователя принимает вертикальное положение, подразделяется на три подрежима, переключаться между которыми можно, прикасаясь средним пальцем к большому.

В первом подрежиме устройство позволяет управлять курсором, совершать нажатия левой и правой кнопок виртуальной мыши и прокручивать страницы. Во втором подрежиме гаджет применяется для управления мультимедиа, позволяя при помощи жестов, скажем, переключить песню, отрегулировать громкость или поставить проигрывание на паузу, а в третьем — для перемещения по меню различных специфических устройств, вроде умных телевизоров или консолей.

Любопытно, что разработчики Tap Strap 2 реализовали глубокую интеграцию новинки с планшетами Apple, открывающую доступ к функциям, недоступным при использовании обычной мышки: так, с помощью технокастета можно делать горизонтальные свайпы, переключаться между приложениями и мгновенно на выходить на домашний экран. Отмечается, что благодаря этому пользование планшетом становится не менее удобным, нежели пользование ноутбуком или компьютером.

«Tap Strap 2 — первый в своем роде контроллер, который подключается через Bluetooth и позволяет полноценно работать с iPad, не касаясь его экрана», — подчеркивает Довид Шик, глава Tap Systems.

Журналисты указывают, что с внедрением AirMouse гаджет стал похож на универсальный пульт управления. По словам разработчиков, устройство имеет самые различные сценарии применения: например, его можно использовать при проведении презентаций, для управления смартфоном на ходу или планшетом при отсутствии подходящий поверхности, на которую можно положить мышку и клавиатуру, для более быстрого переключения каналов на телевизоре и многого другого.