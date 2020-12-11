Трейлер «Пташки у клітці» — драматичного трилера про пандемію коронавірусу, спродюсованого Майклом Беєм





Kinomania Film Distribution (ексклюзивний дистриб’ютор фільмів Warner Bros . Pictures та The Walt Disney Company в Україні) опублікувала на своєму YouTube-каналі трейлер майбутнього драматичного трилера «Пташка у клітці», спродюсованого Майклом Беєм.

Події фільму розгорнуться у 2022 році за сценарієм, написаним Саймоном Бойсем — пандемія ще не закінчена. Ба більше, вірус COVID-23 мутував, і світ уже четвертий рік у локдауні. Інфікованих американців силоміць утримують у сумнівних карантинних таборах, звідки не втекти.

Згідно синопсису, головний герой кур’єр Ніко, якого грає Кей Джей Апа («Життя і мета собаки», серіал «Рівердейл»), — імунік, тобто має рідкісний імунітет до смертельного патогену, та має право вільно пересуватися порожнім містом. Єдина розрада для нього — його кохана дівчина Сара (Софія Карсон), але вони не можуть бачитись через заборону фізичного контакту. Одного дня у Сари запідозрили вірус, і Ніко має лише кілька годин, щоб врятувати її від ув’язнення або й чогось страшнішого.

Також у фільмі знялись Крейґ Робінсон, Бредлі Вітфорд («Пастка», «Ґодзілла II: Король монстрів »), Александра Даддаріо («Рятувальники Малібу», «Розлом Сан-Андреас»), Демі Мур («Привид») та інші.

Режисер стрічки — Адам Мейсон («Назустріч пітьмі» та «Гірше, ніж брехня»). Продюсування Майкл Бей розділив з Адамом Гудманом. Музичним супроводом займався Лорн Белф («Місія Неможлива: Фолаут»). Кінострічка знята у дусі «Паранормального явища» і «Монстро».

Фільм «Пташка у клітці» вийде в український прокат 28 січня 2021 року. Звісно, якщо дати карантину зимових канікул не змінять.