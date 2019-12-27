Uber приобрела в окрестностях Питтсбурга земельный участок площадью 240 га. На нем компания планирует построить гигантский полигон для тестирования робомобилей

Как утверждается, на полигоне в общей сложности будут работать около 200 человек. При этом, помимо самой трассы, он будет включать также смотровую площадку. Другие подробности, включая сроки запуска полигона, компания пока не раскрывает.

Uber купила недалеко от пенсильванского Питтсбурга земельный участок площадью 240 га за $9,5 млн. На нем компания планирует построить гигантскую тестовую трассу для беспилотных автомобилей, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Business Insider указывает, что Uber расширяет свои исследования в области беспилотников на фоне конкуренции с такими компаниями, как Waymo, Tesla, Ford и General Motors.

Напоследок отметим, что у Uber уже есть один полигон для робомобилей в Питтсбурге. В 2017 году компания на месте старого сталелитейного завода отстроила фальшивый «город» Альмоно площадью 17 га с ходячими манекенами, псевдоавтобилями, блоками, имитирующими здания, и огромной круговой развязкой.

На данном полигоне инженеры как тестируют новейшие алгоритмы для беспилотных автомобилей перед тем, как разрешить им выезжать на дороги общего пользования, так и обучают страхующих водителей-стажеров.

Причина, по которой Uber решил построить новый тестовый трек, не уточняется, однако можно предположить, что с его помощью компания планирует сделать испытания технологий автономного вождения более масштабными и, как следствие, более реалистичными, тем самым снизив вероятность несчастных случаев при тестировании робоавто на дорогах общего пользования, наподобие того, что произошел в марте 2018 года.

Помимо Альмоно, Uber имеет в Питтсбурге также «Центр передовых технологий», открытый в 2015 году совместно с Университетом Карнеги-Меллон. В нем инженеры разрабатывают новейшие решения в таких сферах, как системы помощи водителю и беспилотный транспорт.

Источник: VC