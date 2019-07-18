В США в продажу поступили полноценные огнеметы для дронов

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Американская компания Throwflame разработала огнемет для дронов и уже выпустила его в массовую продажу. Об этом сообщает The Verge.

Изобретение называется Throwflame TF-19 Wasp и может поражать цели огненной струей на расстоянии до 7,6 метров. Объем топливного бака «гаджета» равен 1 галлону (3,8 литра) — по заверению производителя, этого достаточно, чтобы дрон мог извергать пламя в течение 100 секунд.

Стоимость огнемета составляет $1 499, при этом в комплект не входит коптер, так что его придется приобрести отдельно (грузоподъемность устройства должна быть 2,2 кг или выше).

По словам представителей Throwflame, на демонстрационном видео показан дрон DJI S1000 с контроллером полета A2, батареей LiSo 6S на 16 000 мА·ч и пультом дистанционного управления TBS Tango R/C. Как указывает The Verge, стоимость данного коптера составляет примерно $2 600. Также на видео запечатлена установленная на дроне камера GoPro 7 — тоже достаточно недешевый девайс.

Вместе с тем, компания заявляет, что может изготавливать беспилотники для огнеметов на заказ, при этом их стоимость будет варьироваться в пределах от $1 000 до $10 000 в зависимости от того, как далеко и быстро должен лететь дрон, и качества изображения, которое будет выдавать бортовая камера.

Для чего нужен дрон с огнеметом

Throwflame предлагает использовать БПЛА с огнеметом в промышленных и в бытовых целях — в частности, для встречного пала во время тушения лесных и степных пожаров, сжигания осиных гнезд и ульев различных вредителей с безопасной дистанции, очистки линий электропередач от мусора (так уже поступают, например, в Китае) и для контролируемого сжигания травы в сельском хозяйстве.

Источник: The Verge