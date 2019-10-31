Volocopter представила грузовой дрон VoloDrone

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Немецкая компания Volocopter объявила о разработке грузового дрона VoloDrone, в основу которого создатели положили собственное электрическое аэротакси. Согласно сообщению предприятия, новый аппарат, способный перевозить грузы массой до 200 килограммов на расстояние до 40 км, уже проходит летные испытания.

Высота VoloDrone составляет 2,3 метра, а диаметр кольцевой рамы с 18 воздушными винтами — 9,2 метра. Беспилотник имеет небольшой прямоугольный корпус с длинными стойками шасси, между которыми можно закрепить груз на стандартном грузовом поддоне. Помимо поддона, на дроне можно установить сельскохозяйственный распылитель для обработки полей, строп или различное спецоборудование заказчика.

VoloDrone сможет выполнять полеты на скорости до 110 км/ч как под управлением оператора, так и в автоматическом режиме по заранее заданным маршрутам. При этом при регулярных полетах каждый раз дожидаться зарядки VoloDrone не нужно: батареи съемные, и на их замену уходит не более 5 минут. Другие подробности о новом аппарате пока не раскрываются.

Разработку VoloDrone в компании объяснили запросами клиентов на разработку грузовой беспилотной версии аэротакси Volocopter. Предполагается, что аппарат найдут интересным компании, занимающиеся коммерческими грузоперевозками (в частности, срочными медицинскими перевозками), а также предприятия из сферы строительства и сельского хозяйства.

Когда VoloDrone поступит в продажу, не сообщается — указывается лишь, что это произойдет «в ближайшем будущем».

Источник: N+1