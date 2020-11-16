10 найкращих знімків фотоконкурсу «Вікі любить Землю» 2020 року від України





Журі фотоконкурсу «Вікі любить Землю 2020» визначило найкращі світлини природоохоронних територій України, саме ці фото представляють нашу країну на міжнародному етапі конкурсу. «Вікі любить Землю» — міжнародний фотоконкурс, що має на меті зібрати фотографії якнайбільшої кількості пам’яток природи. В Україні змагання проходило восьмий рік поспіль, цьогоріч до нього долучилися 475 учасників, завантаживши 20,5 тисяч світлин.

Більшість конкурсантів взяли участь вперше, але десять найкращих фото належать п’яти авторам. Вікторія Роговенко та Сергій Нестерчук вперше подавали роботи на «Вікі любить Землю». Сергій Мірошник, Віталій Башкатов, Михайло Ременюк — неодноразові переможці конкурсу минулих років. Щодо географії переможних фото, то чотири знімки зроблені у Миколаївській області, два — у Києві. По одному фото у ПЗФ Чернівецької, Івано-Франківської, Херсонської областей і Севастополя.

Топ-10 української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю 2020»:

Окрім топ-10, також були визначені переможці в низці інших номінацій — «Найкраща світлина області», «За кількісний внесок», «Найкраще аерофото», «Найкраще відео», «Неприємні відкриття». Переглянути їхні підсумки можна в блозі конкурсу. Конкурс «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) має на меті створення бази фото об’єктів природно-заповідного фонду на території України під вільною ліцензією для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів, а також привернення уваги до стану навколишнього середовища. У 2020 році у конкурсі взяли участь 34 країни. Українську частину змагання проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».

Джерело: Вікімедіа Україна