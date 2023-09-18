5G-модем iPhone 15 Pro стал быстрее на 24% относительно iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro должен лучше работать в 5G-сетях. Согласно данным тестов, модем Qualcomm Snapdragon X70 (вероятно) в iPhone 15 Pro может порадовать лучшим энергопотреблением, большей скоростью и лучшей передачей данных на больших расстояниях.

Согласно данным исследования SpeedSmart, iPhone 15 Pro стал в американских мобильных сетях до 24% быстрее своего предшественника — iPhone 14 Pro. Наибольший прогресс наблюдался в сети Verizon, одновременный тест показал среднюю скорость загрузки 195,83 Мбит/с в iPhone 14 Pro против 243,06 Мбит/с в iPhone 15 Pro. Наибольшая средняя скорость загрузки наблюдалась в T-Mobile — 300,92 Мбит/с, в AT&T наименьший средний показатель — 204,34 Мбит/с.

Причина ускорения скорее всего связана с новым модемом в iPhone 15 Pro и Pro Max. Хотя Apple не конкретизирует модель устройства для передачи данных, согласно данным SpeedSmart, в Pro-моделях установлен Snapdragon X70, который также используется в линейке Samsung Galaxy S23. Рекламная кампания Qualcomm делает акцент на «несравненную скорость передачи данных, покрытие и низкую задержку». Также в X70 есть специальный ИИ-процессор, который должен улучшать соединение в сетях с покрытием 5G.

Уже не один год ходят слухи, что Apple создаст свой 5G-модем, однако как минимум до 2024 года этого не должно произойти.