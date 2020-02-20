AMD выпустила еще один (пятый!) серверный процессор EPYC 7662 на 64 ядра/128 потока, а вместе с ним и новый 32-ядерный EPYC 7532 с рекордно большим объемом кэш-памяти L3





В сентябре прошлого года AMD представила свой флагманский серверный процессор линейки EPYC Rome — 64-ядерный (128-поточный) EPYC 7H12 с частотой 2,6-3,3 ГГц и TDP 280 Вт. Казалось бы, семейство Rome включает достаточно 64-ядерных моделей на любой вкус, но нет, «красные» решили выпустить еще одну (уже пятую по счету) 64-ядерную 128-поточную модель — EPYC 7662, а вместе с ней и 32-ядерную — EPYC 7532. Первая адресована тем, кому нужна максимальная производительность в ПО, способном распределят нагрузку на все ядра, а вторая отлично подойдет при работе с ПО, умеющем использовать преимущества большого кэша L3.

Как и другие 64-ядерные соплеменники, новый EPYC 7662 характеризуется 64 физическими ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности и 256 МБ кэш-памяти третьего уровня. Выступая более доступной альтернативой старшим моделям, он отличается сниженными частотами. В частности, CPU работает на базовой частоте 2,0 ГГц и разгоняется до 3,3 ГГц. Между тем, номинальный теплопакет заявлен на уровне 225 Вт, что характерно для более производительных «камней» EPYC и превышает показатель стоящей на ступень выше модели 7702 (200 Вт). Получается, перед нами менее энергоэффективный SKU для тех, кто хочет сэкономить немного денег на оборудовании за счет возросшего энергопотребления и покупки более серьезной СО.

Главная отличительная особенность нового 32-ядерного EPYC 7532, как упоминалось выше, большой кэш L3 — 256 МБ. Столько не предлагает ни одну другая модель EPYC Rome с 32 ядрами. Это позволяет 7532 заполнить большую нишу, предложив 8 МБ кэш-памяти L3 на ядро вместо обычных 4 МБ. Это должно обеспечить существенный прирост быстродействия в чувствительных к кешу приложениях, таких как эталонные тесты ANSYS CFX, а также для в целом для задач, где важная именно однопоточная производительность, а количество ядер не имеет особого значения. В данном случае AMD проявила смекалистость. Для создания SKU с кэшем L3 на 256 МБ все равно требуется восемь чиплетов, но число активных ядер от этого не зависит. Так что конструктивно 7532 представляет собой CPU с полным набором чиплетов, но половина ядер отключена.

Как и все последние процессоры AMD EPYC, новые CPU также имеют 128 линий PCIe 4.0, поддерживают до 4 ТБ памяти DDR4-3200 МГц и выделяются широкими возможностями безопасности.

Dell Technologies и Supermicro уже подписали с AMD контракты на поставку процессоров EPYC 7662 и EPYC 7532 для своих серверов. В частности, их можно будет встретить в моделях Dell EMC PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525 и C6525, а также всех серверах Supermicro A+ и Supermicro «Big Twin». В ближайшие месяцы системы на новых процессорах AMD EPYC также выпустят компании HPE и Lenovo.

Источник: AMD и Anandtech