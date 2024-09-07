AMD подтвердила процессор Ryzen Z2 Strix Point для портативных консолей — выйдет в начале 2025 года

AMD подтвердила выпуск процессора для портативных консолей Z2 Extreme в начале 2025 года. Об этом узнали журналисты Digital Trends во время сессии вопросов с сотрудниками AMD и Microsoft.

Чипы Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme базируются на архитектуре Phoenix, имеют до 8 ядер Zen 4 и до 12 вычислительных блоков графики RDNA 3. Однако AMD уже выпустила процессоры Strix Point, которые имеют до 8 ядер Zen 5 и до 16 вычислительных модулей RDNA 3.5. Это обновление полезно для будущих портативных игровых устройств, особенно учитывая то, что AMD сосредотачивается на энергоэффективности чипа.

Вот сравнение процессоров AMD для карманных консолей:

Ryzen Z1 Extreme : 8C/16T (8x Zen 4) и 12 CU RDNA3

Ryzen Z1: 2C+4c/12T (2x Zen 4 + 4x Zen 4c) и 4 CU RDNA3

Ryzen Z2 Extreme: 12C/24T (4x Zen 5 + 8x Zen 5c) и 16 CU RDNA3.5

Разница между серией Ryzen Z и серией Ryzen Z и серией Ryzen AI 300 заключается в поддержке NPU, которая, предположительно, будет отключена в консольном варианте (но это не точно). Первыми игровыми консолями, которые, вероятно, получат Z2, являются Asus ROG Ally 2 и Lenovo Legion Go 2.

Ожидается, что новая серия Ryzen Z2 будет представлена в начале 2025 года. Хотя AMD еще не предоставила конкретных временных рамок, чип могут представить на CES 2025.

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Источники: Digital Trends, VideoCardz

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