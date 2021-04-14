AMD представила десктопные APU Ryzen 5000G (Cezanne) — в рознице они появятся только к концу этого года

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AMD без лишнего шума представила гибридные процессоры Ryzen 5000G (Cezanne) для настольной платформы AM4. Не организовывая никакого специального мероприятия, компания просто добавила новинки в свой ассортимент, сопроводив это событие коротким пресс-релизом на сайте.

Недавние утечки полностью подтвердились — G-серия APU Ryzen 5000 представлена тремя «камнями» и еще три относятся к экономичной GE-серии с тепловым пакетом 35 Вт.

В гибридных процессорах AMD Ryzen 5000G для платформы AM4 используется тот же 7-нм кристалл, что и в мобильных сородичах Ryzen 5000. Главное отличие от мобильных APU Cezanne заключается в повышенном до 65 Вт уровне TDP, благодаря чему настольные аналоги работают на более высоких частотах. К слову, по сравнению с предыдущим поколением рабочие частоты заметно выросли — +200 МГц к базовой и Boost-частоте.

К общим чертам процессоров Ryzen 5000G следует отнести конструктивное исполнение AM4, наличие двухканального контроллера памяти DDR4-3200, ядра Zen 3 с поддержкой технологии SMT, графический блок Vega на восемь Compute Units (CU), встроенный контроллер PCI Express 3.0 на 24 линии и совместимость с наборами логики X570, B550 и A520 (X470 и B450, возможно, тоже будут поддерживаться, будет зависеть конкретно от производителя).

Во главе нового семейства стоит 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen 7 5700G — он имеет штатную частоту 3,8 ГГц и способен разгоняться до 4,6 ГГц в boost-режиме, 16 Мбайт ядро кэша L3, а также GPU Radeon Vega в максимальной конфигурации с восемью блоками Compute Units (суммарно 512 потоковых процессоров) и частотой 2,0 ГГц. Узнать технические характеристики остальных моделей Ryzen 5000G и сравнить их с предшественниками Ryzen 4000G можно в таблице ниже.

В официальных слайдах AMD противопоставляет новейшему APU Ryzen 7 5700G модель Intel Core i7-10700 из семейства Comet Lake-S, заявляя об ощутимом превосходстве в производительности CPU и более чем двукратном по части iGPU. Но конкурировать Ryzen 5000G будут не с прошлогодними Comet Lake-S, а с недавно вышедшими Rocket Lake-S с видеоядром Iris Xe.

Наглядно оценить различия между CPU и APU Ryzen 5000 можно по этим сравнительным таблицам.

Доступность APU Ryzen 5000G пока будет ограничена рынком OEM, а в свободной розничной продаже они появятся ближе к концу года.

Таким образом, сейчас модельный ряд процессоров AMD Ryzen 5000 насчитывает 12 моделей. Из них восемь доступны исключительно OEM-производителям и четыре распространяются через розничные каналы.