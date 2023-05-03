AMD представила мобильный процессор Ryzen 7840U и говорит, что он на 75% быстрее Apple M2

Процессор AMD Ryzen 7840U разработан для тонких и мощных ноутбуков. Компания утверждает, что он может составить конкуренцию Apple M2 в цене и на 75% большей производительности. В качестве иллюстрации своего заявления AMD приводит следующую инфографику:

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Также заявлена на 24% большая производительность Ryzen 7840U в сравнении с чипом предыдущего поколения 6850H. Заявлена «лидерская эффективность и исключительное время автономной работы», но никаких цифр в подтверждение этого AMD не предоставила. Смелое заявление, учитывая действительно большое время работы MacBook с Apple M2.

AMD 7840U не единственный процессор в новой линейке U мощностью от 15 Вт до 30 Вт. Будущие мобильные Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 3, получат три уровня графики: 12-ядерную встроенную видеокарту Radeon 780M, восьмиядерную Radeon 760M и четырехъядерную Radeon 740M.

Недавно представленный чип для портативных консолей AMD Ryzen Z1, вероятно, является модифицированным Ryzen 5 7540U с GPU Radeon 740M.

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Источник: The Verge