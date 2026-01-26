Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США

«Сайлент Хилл. Возвращение» отметился разгромными отзывами и «рекордной» для франшизы кассой: на старте проката фильм заработал в США лишь скромные $3,2 млн.

Если сравнивать с предшественниками, то это самый низкий результат для серии: «Сайлент Хилл» 2006 года открылся с $20 млн (финальные сборы $100 млн), а «Сайлент Хилл 2» 2012 года — с $8 млн (финальные сборы $55 млн).

Конечно, в провале можно обвинить тяжелые погодные условия в США, если бы не ужасные первые отзывы для третьей части: стартовые 6% на Rotten Tomatoes выросли всего на 9 пунктов за неделю. Журналисты критикуют скучных персонажей и актерскую игру, отсутствие страха и напряжения в истории, а также посредственные визуальные эффекты.

«Сайлент Хилл. Возвращение» кажется избыточным повторением пройденного — это же было уже. По крайней мере часть того, что мы видели раньше», — писал в своей рецензии кинообозреватель ITC Денис Федорук. «Лучше пересмотреть первый фильм 2006 года, чем тратить время и деньги на новую версию».

Отчетов о международных сборах фильма пока нет. Бюджет производства — $23 млн.

Ожидаемо, новый «Сайлент Хилл» даже не попал в топ-5 по сборам «дома», хотя среди лидеров проката все же произошел интересный поворот: научно-фантастический триллер с Крисом Праттом заработал $11,2 млн и подвинул с первого места «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона. Минусы? Голливуд продолжает продвигать «хороших» россиян, учитывая, что «Милосердие» режиссировал Тимур Бекмамбетов. Последние номинанты на «Оскар-2026» являются еще одним недавним примером.

«Аватар 3» тем временем добавил всего $7 млн из США за уик-энд. Общие мировые сборы на данный момент составляют $1,378 млрд — сумма солидная, но далекая от показателей первых двух частей с $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно.

Источник: Variety