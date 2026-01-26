Новости Кино 26.01.2026 comment views icon

Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США

«Сайлент Хилл. Возвращение» отметился разгромными отзывами и «рекордной» для франшизы кассой: на старте проката фильм заработал в США лишь скромные $3,2 млн.

Если сравнивать с предшественниками, то это самый низкий результат для серии: «Сайлент Хилл» 2006 года открылся с $20 млн (финальные сборы $100 млн), а «Сайлент Хилл 2» 2012 года — с $8 млн (финальные сборы $55 млн).

Конечно, в провале можно обвинить тяжелые погодные условия в США, если бы не ужасные первые отзывы для третьей части: стартовые 6% на Rotten Tomatoes выросли всего на 9 пунктов за неделю. Журналисты критикуют скучных персонажей и актерскую игру, отсутствие страха и напряжения в истории, а также посредственные визуальные эффекты.

«Сайлент Хилл. Возвращение» кажется избыточным повторением пройденного — это же было уже. По крайней мере часть того, что мы видели раньше», — писал в своей рецензии кинообозреватель ITC Денис Федорук. «Лучше пересмотреть первый фильм 2006 года, чем тратить время и деньги на новую версию».

Отчетов о международных сборах фильма пока нет. Бюджет производства — $23 млн.

Ожидаемо, новый «Сайлент Хилл» даже не попал в топ-5 по сборам «дома», хотя среди лидеров проката все же произошел интересный поворот: научно-фантастический триллер с Крисом Праттом заработал $11,2 млн и подвинул с первого места «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона. Минусы? Голливуд продолжает продвигать «хороших» россиян, учитывая, что «Милосердие» режиссировал Тимур Бекмамбетов. Последние номинанты на «Оскар-2026» являются еще одним недавним примером.

«Аватар 3» тем временем добавил всего $7 млн из США за уик-энд. Общие мировые сборы на данный момент составляют $1,378 млрд — сумма солидная, но далекая от показателей первых двух частей с $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно.

Подвинул «Аватар 3»: триллер «Служанка» собрал ₴60 млн в Украине за три недели

Спецпроекты
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант

Источник: Variety

Популярные новости

arrow left
arrow right
Большой "перезапуск" Ubisoft: отменено 6 и отложено 7 игр, дальше — увольнения
Бюджет "Аватар 3" превысил $400 млн, но "Оскар" — под вопросом
Звезда сборной Таиланда по киберспорту "подделала" карьеру и никогда не играла в видеоигры — всю команду исключили из турнира
Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
"Аватар" стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд
Перезапуск "Мумии" переименовали после провала тестовых показов, чтобы "отдалить" от франшизы
Черная вдова в DC: "Бэтмен 2" привлекает Скарлетт Йоханссон на главную роль
Unreal Engine 5.7 идет в правильном направлении — тест показал на 25% лучшую производительность
"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января
Тодд Говард объявил новый канон: "Fallout 5 будет существовать в мире событий сериала "Фалаут"
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
Bethesda хочет, чтобы вы играли в Fallout 5 в течение "600 часов"
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
В Steam стартовала "Черная пятница" со скидками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM и другие
Рассел Кроу раскритиковал "Гладиатор 2": "Не хватает морального ядра оригинала"
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить