Apple начала продавать новый планшет iPad 7-го поколения с 10,2-дюймовым экраном

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Одновременно с iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также Apple Watch 5 компания Apple представила на недавней презентации в Купертино новый планшет iPad седьмого поколения. Смартфоны и часы, как известно, поступили в продажу еще в прошлую пятницу, а теперь к ним присоединился планшет. С сегодняшнего дня, 25 сентября, iPad седьмого поколения доступен для покупки в более чем 25 странах. Оговорим, что речь об онлайновых продажах через официальный интернет магазине Apple, тогда как в розничных магазинах компании планшеты должны появиться до конца недели.

Сохранив прежний дизайн и цену, в новом поколении самый популярный планшет Apple получил увеличенный экран (10,2 вместо 9,7 дюйма), SoC A10 Fusion (используется в смартфоне iPhone 7 2016 года), разъем Smart Connector для подключения полноразмерной клавиатуры, как в iPad Pro, и поддержку стилуса Apple Pencil. Корпус нового планшета изготовлен из полностью переработанного алюминия, а его масса не превышает 500 граммов.

Планшет работает под управлением новой программной платформы iPadOS с переработанным домашним экраном, поддерживающим виджеты, полноценной десктопной версией Safari и прочими новыми возможностями.

В США цены на новый iPad следующие:

iPad 10.2 32 ГБ с Wi-Fi — $329;

iPad 10.2 128 ГБ с Wi-Fi — $429;

iPad 10.2 32 ГБ с Wi-Fi + LTE — $459;

iPad 10.2 128 ГБ с Wi-Fi + LTE — $559.

Учебные заведения США смогут закупать устройство по сниженной цене $299.

В Украине iPad седьмого поколения должен начать продаваться (официально) в октябре-ноябре по цене от 10 999 гривен.

Источник: Apple