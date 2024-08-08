Apple позволит воспроизводить музыку на iPhone во время записи видео в iOS 18

Apple расширила настройки камеры iPhone в iOS 18 и позволит запустить музыку во время записи видео.

В предыдущих версиях аудио, музыка или подкасты приостанавливались автоматически при активации камеры, однако в iOS 18 система выдаст сообщение с возможностью выбора: приостановить или продолжить воспроизведение в режиме видео.

Ранее владельцы iPhone могли обойти ограничения с помощью опции QuickTake, представленной в iOS 13, однако этот метод предлагал запись в более низком качестве.

«Аудио не будет приостанавливаться автоматически во время записи видео», — отмечает Apple в описании к новой настройке. «При воспроизведении аудио с помощью динамика iPhone звук будет записан в монофоническом режиме».

iOS 18 должна поступить осенью с рядом новых функций, которые в частности позволят кастомизировать главный экран и наконец разместить значки программ в произвольном порядке, удалить рекламу из браузера, найти утерянные ранее фото, отправлять сообщения RCS и создать папку скрытых программ. Опции Apple Intelligence с искусственным интеллектом, скорее всего, выпустят несколько позже.

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Источник: MacRumors

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