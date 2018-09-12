Apple прекратила продажи iPhone X и последних моделей iPhone с миниджеком

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Вместе с анонсом смартфонов iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr компания Apple убрала из продажи некоторые предыдущие модели. Причём, под нож пошла относительно свежая юбилейная версия iPhone X, которая была представлена менее года назад. Очень неожиданный ход со стороны Apple.

Несмотря на циркулировавшие слухи о том, что iPhone X плохо продаётся из-за своей высокой цены, финансовые показатели Apple говорят об обратном. Кроме того, Тим Кук в феврале этого года заявлял, что продажи iPhone X превзошли ожидания, и каждую неделю это был наиболее успешно продающийся iPhone с момента начала его продаж в ноябре прошлого года.

Вместе с тем, с сайта компании исчезли модели iPhone SE и iPhone 6s. Помимо новопредставленных iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в продаже остались лишь версии iPhone 7 и 8. Таким образом, закончилась эра смартфонов Apple, оснащённых 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом для подключения наушников.

Следует отметить, что несмотря на прекращение продаж iPhone X, iPhone SE и iPhone 6s в США, эти устройства всё ещё могут продаваться на некоторых других (развивающихся) рынках, например, в Индии.

Источник: The Verge