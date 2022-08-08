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Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg

Apple разрабатывает умный дисплей — Bloomberg

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в течение следующих двух лет компания Apple может значительно расширить линейку гаджетов для умного дома. Он сообщает, что у компании «в лабораториях есть как минимум четыре новых устройства для умного дома».

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В этот перечень включена новая модель HomePod и обновлённая версия HomePod mini. Сообщается, что HomePod нового образца будет выглядеть и звучать как оригинальная модель 2018 года. Apple прекратила выпуск HomePod в 2021 году, не объявив о прямой замене. Два других устройства представляют собой совершенно новые гаджеты для компании.

По словам Гурмана, один из них представляет собой кухонный аксессуар, сочетающий в себе iPad и динамик. Другое устройство якобы объединяет функциональные возможности Apple TV, камеры и HomePod. Оно предназначено для применения в гостиной. Как заявляет Гурман, Apple может выпустить одно из этих двух устройств к концу следующего года или началу 2024 года. Вместе с тем он предупреждает, что «не все увидят свет».

Кухонное устройство позволит Apple более активно конкурировать с Amazon и Google. Они наиболее тесно связаны с категорией интеллектуальных дисплеев благодаря таким устройствам, как Nest Hub и Echo Show 15.

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Источник: Engadget


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