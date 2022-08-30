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Apple успешно протестировала спутниковую связь на iPhone 14 — Мин-Чи Куо

Apple успешно протестировала спутниковую связь на iPhone 14 — Мин-Чи Куо

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо выяснил, что Apple, уже некоторое время работающая над обеспечением спутникового подключения для iPhone, завершила тестирование технологии. И с технической точки зрения у купертиновского гиганта все готово к внедрению резервного канала связи в будущей линейке iPhone 14.

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В то же время известный своими точными прогнозами по новинкам Apple аналитик не дает четкого ответа относительно того, смогут ли iPhone 14 напрямую подключаться к спутникам. По словам Мин-Чи Куо, это будет зависеть от того, удастся ли Apple достичь необходимых договоренностей с мобильными операторами.

Спекуляции на тему потенциальной поддержки в iPhone 14 спутниковой связи для звонков и отправки сообщений вне зоны действия сотовой сети всколыхнулись с новой силой на фоне недавнего анонса сотрудничества Starlink и T-Mobile — они хотят подключить смартфоны с 5G направления спутников, чтобы покрыть «мертвые зоны». Технология-кандидат для этого уже существует 5G NTN.

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Наиболее вероятным кандидатом в партнеры Apple по внедрению поддержки спутниковой связи на iPhone 14 Мин-Чи Куо назвал провайдера Globalstar. В любом случае ждать ответа на вопрос, будет ли у iPhone 14 поддержка спутниковой связи, осталось недолго — презентация Apple состоится уже в следующую среду, 7 сентября.

Официально: Apple назначила презентацию iPhone 14 на 7 сентября


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