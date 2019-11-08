Apple в новой прошивке починила многозадачность на iPhone и iPad, а «Киевстар» триумфально заявил о решении проблем с потерей связи

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Сегодня Apple выпустила очередные обновления прошивок iOS 13.2.2 и iPadOS 13.2.2 для смартфонов iPhone и планшетов iPad. Это незначительные апдейты, нацеленные на исправление ранее обнаруженных ошибок и общее повышения стабильности/быстродействия ОС.

Напомним, неделю назад мы писали о том, что после установки предыдущего крупного обновления iOS 13.2 и iPadOS 13.2 пользователи начали массово жаловаться на проблемы с управлением оперативной памятью и многозадачностью: система слишком агрессивно « убивала» процессы в фоновом режиме. Так вот, эти свежие обновления, которые уже доступны, в частности, в первую очередь предназначены именно для решения проблем с многозадачностью.

Также одним из пунктов в списке изменений iOS 13.2.2 указано решение проблем с потерей сотовой связи на iPhone после совершения звонка. Как известно, вскоре после выхода iOS 13.2 украинские владельцы iPhone 11 из числа абонентов «Киевстара» начали жаловаться на потерю связи и проблемы со звонками. Об этом мы тоже писали. Сегодня в соответствующей теме, посвященной обсуждению этой досадной ситуации, сотрудники компании «Киевстар» триумфально объявили, что проблема решена.

Буквально только что пресс-служба «Киевстара» также прислала нам официальный комментарий по ситуации, приводим его ниже полностью:

Некоторые модели смартфонов iPhone после обновления iOS стали некорректно работать в мобильных сетях. С этой проблемой столкнулись абоненты мобильной связи в разных странах. После получения первых жалоб Киевстар обратился к Apple со всей необходимой информацией для решения проблемы. Также мы оперативно внесли изменения в работу сети, чтобы эти смартфоны работали несмотря на проблему в iOS. А в последнем обновлении, исходя из описания, Apple исправила ошибку, которая могла вызвать проблемы со связью.

В «Киевстаре» особо подчеркивают, что проблемы со звонками на iOS 13.2 испытывали и абоненты других операторов в ряде стран.

Но вот что забавно: в соответствующей теме официального форума сообщества, посвященной обсуждению проблемы, есть сообщения, что проблемы со связью исчезли еще до выхода обновления iOS 13.2.2. Пользователей возмутило, что оператор так и не признал ошибку со своей стороны и отреагировал на проблему с большим опозданием.

Размер обновления составляет около135 МБ.

Дополнено:

В уточняющем комментарии пресс-служба «Киевстара» подчеркнула, что технические специалисты компании совместно с партнерами внесли изменения в работу сети, чтобы даже смартфоны с предыдущей версией ОС, содержащей ошибку, все равно могли работать корректно в сети оператора.

Источник: Apple и community.kyivstar.ua